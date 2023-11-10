Минприроды помиловало бобров-диверсантов в Новосибирской области

Минприроды рассказало об увеличении популяции бобров в Новосибирской области. Об этом сообщил министр природных ресурсов области Евгений Шестернин в Телеграм.

По его словам, всего в области более 20 тысяч бобров. В этом году на отстрел выдали порядка 391 разрешения. Численность бобров и прочих животных повышается каждый год.

– Давить на охотников и бобров не будем. Не станем просить закреплённые охотничьи угодья снизить цены. На сегодняшний день решили проинформировать районы о количестве бобров для превентивных мер и под корень разрушать плотины, – отметил министр.

Напомним, что крупные грызуны принесли много неприятностей сразу в несколько населенных пунктов Искитимского района. Они построили плотину и изменили русло реки Грязнушка. Из-за этого была затоплена единственная дорога в Старососедово. Вода также подмыла опору ЛЭП и несколько деревень остались без света. Во время устранения чрезвычайной ситуации дорожники едва не потеряли спецтехнику, которая увязла в трясине.

Ранее, редакция сообщала о том, что минприроды хочет привлечь к ответственности бобров на реке Грязнушка под Новосибирском.