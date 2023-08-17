В Академгородке водитель врезался в столб. Об этом сообщает паблик ВКонтакте «АСТ-54».

По предварительным данным, мужчине стало плохо во время поездки, он потерял сознание и врезался в опору.

По словам очевидцев, пострадавший скончался, не смотря на проведённые реанимационные действия.

Напомним, что вечером 15 августа 23-летний житель Новосибирска за рулем автомобиля Toyota Mark 2, наехал на собаку. В результате автомобиль оказался в кювете и врезался в столб. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончалась 21-летняя жительница Новосибирска, которая находилась на заднем пассажирском сиденье, не пристегнутая ремнями безопасности.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отстранил от службы участкового, сбившего 6-летнею девочку под Новосибирском.