Операторам наружной рекламы предъявили иски почти на 72 млн рублей

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр наружной рекламы» (ГЦНР) подало иски к операторам наружной рекламы. От ООО «Рекламные технологии» центр требует 53 млн рублей, от ООО «Группа компаний «АртБизнесЛайн» — 18,5 млн рублей (Обе входят в ГК «Дизайнмастер». — Ред.). Детали исков пока не опубликованы.

До этого в суде рассматривались несколько исков ГЦНР, поданных к «Рекламным технологиям» и «АртБизнесЛайн» в 2022 году, на сумму от 54 тыс до 249 тыс рублей. Один из них удовлетворен судом, но опротестовывается ответчиком. По стальным истец отозвал заявления.

В ноябре прошлого года МП «МетроМиР» обратилось в суд к ГК «АртБизнесЛайн» с требованием провести демонтаж рекламных конструкций, размещенных на надземных пешеходных переходах над ул. Ипподромская (ул. Некрасова и ул. Ломоносова) и привести конструкции указанных сооружений в месте демонтированных рекламных конструкций в первоначальное состояние. Суд удовлетворил этот иск 27 января 2023 года.

Кроме того, суд рассматривает иски «АртБизнесЛайн» к ГЦНР по поводу незаконного, по мнению компании, расторжения муниципальной организацией договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Напомним, на минувшей неделе вице-мэр Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев сообщал, что в 2021-2022 годах в Новосибирске были демонтированы 234 отдельно стоящие рекламные конструкции большого формата. В итоге количество таких объектов на улицах уменьшено на 30%. Кроме того, демонтированы 726 самовольных нестационарных объектов. Он также подчеркивал, что эта работа продолжится.

Ранее редакция рассказывала о новых требованиях размещения наружной рекламы в Новосибирске.