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В страшном ДТП в Болотнинском районе погибли два пассажира, один из которых 15-летний подросток

  • 29/06/2023, 10:37
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В страшном ДТП в Болотнинском районе погибли два пассажира, один из которых 15-летний подросток
Еще двое несовершеннолетних госпитализированы.

В Болотнинском районе Новосибирской области поздно вечером 28 июня произошло страшное ДТП, в котором двое пассажиров погибли, один из которых был 15-летний ребенок.  Возраст второго погибшего — 19 лет. Также два подростка попали в больницу, 16-летний парень и 17-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, 18-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлендер» на участке автодороги Болотное-Зудово-Козловка не справился с управлением автомобиля,   совершил съезд с дороги и опрокинулся на обочину.

Водитель кроссовера серьезных травм не получил. По неофициальной информации, подросток только 24 июня получил водительские права.

Прокуратурой организована проверка, возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей).

Фото: прокуратура Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : прокуратура Новосибирской области ДТП


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