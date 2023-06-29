Пятеро выпускников новосибирских школ получили по 200 балов на ЕГЭ

— В этом году девять классов школы у нас закончили 18293 выпускника. Практика показывает, что более 50% из них останутся в школе и будут учиться дальше. 11 классов закончили 8977 выпускников, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Завтра пройдет традиционная встреча руководства города и области с лучшими выпускниками. По словам мэра, 87 одинадцатиклассников в этом году по ЕГЭ получили по 100 баллов, из них пятеро — по 200 баллов. 762 выпускника претендуют на медали и аттестаты с отличием.

В 2022 году в Новосибирской области было 86 стобальников по ЕГЭ, из них двое получили по 200 баллов.

— В этом году на завершение обучения с отличием претендуют 852 школьника. Для сравнения, в прошлом году — 750, — сообщала на аппаратном совещании в мэрии заместитель начальника департамента образования мэрии Новосибирска Елена Кащенко.

Напомним, ранее в мэрии сообщали, что в 2023 году ждут резкого увеличения количества медалистов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области больше трети девятиклассников сдали математику на двойки.