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Пятеро выпускников новосибирских школ получили по 200 балов на ЕГЭ

  • 29/06/2023, 10:34
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Пятеро выпускников новосибирских школ получили по 200 балов на ЕГЭ
На золотую медаль претендуют 762 выпускника.

— В этом году девять классов школы у нас закончили 18293 выпускника. Практика показывает, что более 50% из них останутся в школе и будут учиться дальше. 11 классов закончили  8977 выпускников, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Завтра пройдет традиционная встреча руководства города и области с лучшими выпускниками. По словам мэра, 87 одинадцатиклассников в этом году по ЕГЭ получили по 100 баллов, из них пятеро — по 200 баллов. 762 выпускника претендуют на медали и аттестаты с отличием.

В 2022 году в Новосибирской области было 86 стобальников по ЕГЭ, из них двое получили по 200 баллов.

в Новосибирске увеличится количество выпускников-медалистов

В Новосибирске ожидается резкое увеличение количества выпускников-медалистов

Напомним, ранее в мэрии сообщали, что в 2023 году ждут резкого увеличения количества медалистов.

 — В этом году на завершение обучения с отличием претендуют 852 школьника. Для сравнения, в прошлом году — 750, — сообщала на аппаратном совещании в мэрии заместитель начальника департамента образования мэрии Новосибирска Елена Кащенко.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области больше трети девятиклассников сдали математику на двойки.

Фото: freepik.com — pressfoto

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Рубрики : Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : результаты ЕГЭ золотые медалисты выпускники школ Анатолий Локоть


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