В суд направили дело жителя Тывы, осквернившего символ воинской славы в Новосибирске

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя республики Тыва, осквернившего символ воинской славы России в Новосибирске.
― Заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя республики Тыва, ― говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, в ноябре прошлого года группа молодых людей в состоянии алкогольного опьянения находилась в публичном месте. Один из них осквернил память защитников Отечества.
В результате на него возбудили уголовное дело, и он был задержан следственными органами СК России.
Ранее редакция сообщала о том, что житель Тывы осквернил символ воинской славы России в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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