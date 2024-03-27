В суд направили дело жителя Тывы, осквернившего символ воинской славы в Новосибирске

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя республики Тыва, осквернившего символ воинской славы России в Новосибирске.

― Заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя республики Тыва, ― говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, в ноябре прошлого года группа молодых людей в состоянии алкогольного опьянения находилась в публичном месте. Один из них осквернил память защитников Отечества.

В результате на него возбудили уголовное дело, и он был задержан следственными органами СК России.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Тывы осквернил символ воинской славы России в Новосибирске.