Более тысячи первичных отделений «Движения Первых» создано в Новосибирской области

— «Движение первых» уже объединяет около 33 тысяч подростков и молодых людей из школ, вузов, колледжей, молодёжных центров. Они пробуют себя в самых разных сферах, различных направлениях: это волонтёрство и добровольчество, патриотические акции, социальные, культурные, спортивные проекты, грантовые конкурсы. Участники «Движения Первых», вместе со своими родителями, активно вовлечены в реализацию проектов Года семьи. Не менее значимая задача, которую мы сегодня реализуем вместе, это формирование единого подхода к воспитательной работе во всей системе образования, независимо от уровня, направления, подведомственности учреждения, — отметил губернатор Андрей Травников.

Председатель Правления – руководитель аппарата Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Марат Закиров подчеркнул, что сегодня в регионе открыто 35 местных и более тысячи первичных отделений «Движения Первых». За минувший год под эгидой «Движения Первых» проведено 90 региональных и 50 муниципальных мероприятий, участниками которых стали более 50 тысяч человек.

За весь прошлый год на базе Образовательного парка имени О. Кошевого было организовано и проведено девять профильных смен при участии более 1000 детей и 300 наставников. Еще пять профильных смен регионального отделения с 600 участников прошли на базе других организаций отдыха детей и их оздоровления. Помимо этого, в регионе были организованы 20 районных и межрайонных профильных смены «Движения Первых».