В суд направлено дело матери, вынесшей младенца в ведре на мороз в Новосибирской области

В суд направлено уголовное дело об убийстве новорожденного ребёнка. Преступление произошло в селе Светлая Поляна Новосибирской области.
Как сообщает прокуратура Новосибирской области, прокурор Болотнинского района утвердил обвинительное заключение по делу в отношении 34-летней местной жительницы.
В феврале этого года женщина родила ребёнка. Она поместила его в ведро и вынесла в холодный погреб.
Уголовное дело рассмотрят в Болотнинском районном суде.
Ранее редакция сообщала о том, что эксперты выяснили, что младенец родился живым.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com.
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