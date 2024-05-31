В суд направлено дело матери, вынесшей младенца в ведре на мороз в Новосибирской области

В суд направлено уголовное дело об убийстве новорожденного ребёнка. Преступление произошло в селе Светлая Поляна Новосибирской области.

Как сообщает прокуратура Новосибирской области, прокурор Болотнинского района утвердил обвинительное заключение по делу в отношении 34-летней местной жительницы.

В феврале этого года женщина родила ребёнка. Она поместила его в ведро и вынесла в холодный погреб.

Уголовное дело рассмотрят в Болотнинском районном суде.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты выяснили, что младенец родился живым.