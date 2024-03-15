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«Перед смертью ребенок дышал»: эксперты выяснили, что младенец, которого мать прятала в погребе, родился живым

  • 15/03/2024, 10:23
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Эксперты выяснили, что младенец, которого мать прятала в погребе, родился живым
В отношении матери возбудили уголовное дело.

Звезда федерального ток-шоу 34-летняя Юлия Ш. в очередной раз совершила чудовищный поступок со своим ребенком. Но каждый раз способы избавления от новорожденных детей становятся все более жестокими. Если четыре года назад женщина выбросила свою дочку на остановке на трассе, то в этом году она решилась на более бесчеловечный шаг. Редакция Infopro54 собрала всю информацию о громком ЧП в селе Светлая Поляна под Новосибирском в этом материале.

История с продолжением

В августе 2020 года о крошечной малышке, найденной на автобусной остановке на трассе, узнала вся Россия. Девочку, завернутую в одеяло, нашли случайные прохожие.  Через несколько часов правоохранители установили ее мать. Выяснилось, что женщина родила ребенка дома, а на следующий день подкинула на скамейку за деревней. Желая обелить себя, сибирячка поехала на федеральный телеканал и публично раскаялась.

― Сидела тогда в эфире шоу и плакала, что сожалеет о таком поступке. Просила, чтобы девочку ей вернули, оправдывалась страхом перед мужем, который в тюрьме сидит. Тогда ей, конечно, никто не поверил. Девочку отдали в нормальную семью, она растет и радуется. Удивительно, что после случившего у нее не забрали старших мальчишек.  Она ведь ими вообще не занимается! Живет на пособия, пьет, гуляет с мужиками. Все, наверное, ждали, когда кто-нибудь из деток умрет. Вот, дождались! Только это даже не смерть, а настоящее убийство, ― возмущаются жители  Светлой Поляны.

Об очередной беременности Юлии никто не знал. Она сама поняла, что носит под сердцем малыша, только через несколько месяцев, когда плод зашевелился в животе. Потом держала в тайне свое положение и решила сначала родить, а потом избавиться от ребенка.

― С последним любовником, не из наших местных, она начала жить летом прошлого года. Они пили, скандалили и он потом куда-то исчез. Скорее всего от него и забеременела. Опыт домашних родов у нее уже есть. Решила опять тайно родить и избавиться. Но в прошлый раз такое избавление прогремело на всю страну, ее быстро вычислили. В этот раз она была или не готова к родам или, наоборот, все продумала уже, ― рассуждают соседи многодетной матери.

25 февраля Юля была одна дома, а ее трое мальчишек гуляли на улице. У нее заболел живот, она пошла в туалет и поняла, что начались роды. Но вместо того, чтобы вызвать скорую помощь женщина начала действовать по уже проверенной схеме. Схватила пластиковое ведро из-под шпатлевки и родила в него младенца. Все, что происходило дальше, не укладывается в голове даже самой жестокой матери.

Семья с детьми жила в одном доме с мертвым малышом

Наверняка Юлия заметила, что появившийся на свет малыш жив. Только в планы этой женщины не входило увеличение семьи. Она равнодушно взяла ведро, где лежал малыш, и вынесла на уличную веранду. В эти дни в регионе стояли крепкие морозы около 25 градусов и было очевидно, что новорожденный кроха замерзнет насмерть. А потом помылась и легла спокойно спать. На следующий день Юля спрятала ведро с ребенком в погреб. Так с мертвым малышом в доме семья прожила более двух недель.

Об этом поступке каким-то образом узнали родственники нерадивой мамаши. Они сообщили обо всем в полицию. В дом к многодетной семье пришли правоохранители, они ужаснулись, когда обнаружили в погребе среди кучи мусора и хлама мертвого новорожденного.

 ― В следственные органы СУ СК России по Новосибирской области поступило сообщение о том, что в частном доме в одном из поселков Болотнинского района обнаружено тело новорожденного ребенка.  Следователями проведен осмотр места происшествия и тела младенца, назначен комплекс необходимых экспертиз, допрошены родственники и соседи, продолжается выполнение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося,― прокомментировали в СК по Новосибирской области.

Юлию задержали и тоже допросили. Она клялась, что малыш после рождения не дышал и не открывал глазки. Призналась, что мысли обратиться в больницу и попытаться спасти младенца у нее не возникло. Она даже не удосужилась посмотреть пол ребенка. А вот план, что делать дальше у нее уже сформировался. Женщина хотела дождаться наступления теплой погоды, чтобы снег растаял и можно было выкопать могилку. Хоронить кроху она была намерена в тайне от всех.

Следователи назначили проверку и необходимые экспертизы, а женщину отпустили домой. Оснований для задержания у сыщиков еще не было.

Вскрытие покажет….

Эксперты несколько дней ждали, когда крошечное тельце оттает и можно будет проводить исследование. От этих результатов теперь зависит очень многое.

― Ребенок родился доношенным и живым. Перед смертью он дышал. Кстати, это была девочка, ― прокомментировал Infopro54 источник.

Точную причину смерти специалисты выяснят чуть позже, но уже этой информации достаточно, чтобы заподозрить мать в преступлении.

― Болотнинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирский области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Болотнинского района, подозреваемой в совершении преступления по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», ― прокомментировала старший помощник по СМИ СК по Новосибирской области Елена Коновалова.

В настоящее время местонахождение Юлии не установлено. Родственники заявляют, что она добровольно сдалась в психиатрическую больницу. В любом случае, сейчас ее лечение придется прервать для следственных действий. Экспертизу на вменяемость ей уже проведут в рамках уголовного дела. Решается вопрос о задержании подозреваемой.

Редакция продолжает следить за развитием этой истории.

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Фото: freepik.com//соцсети/СК по НСО.

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Рубрики : Происшествия Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело СК Светлая поляна Младенец в погребе


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