День ИТ-карьеры Cookie fest прошел в Новосибирской области

В четвертый раз в регионе прошел День ИТ-карьеры Cookie fest. Мероприятие правительства Новосибирской области собрало более 1 000 участников-соискателей и 40 компаний работодателей.

В рамках Дня ИТ-карьеры было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством цифрового развития и связи Новосибирской области и обществом с ограниченной ответственностью «Методология предпринимательства», которое направлено на реализацию инновационных проектов, поддержку стартапов и развитие ИТ-предпринимательства на территории регионе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Для участников были организованы: карьерный квест, ИТ-квартирник, мастер-классы, «прожарка» резюме. В течение дня работала кибер-зона с VR-активностями, беспилотниками, битвой роботов, игровыми приставками.

Напомним, что данное мероприятие проходит в рамках программы популяризации ИТ-специальностей Новосибирской области. Оно призвано поддерживать талантливых специалистов, способствовать закрытию кадровой потребности компаний, формированию отраслевого комьюнити и выработке современных ИT-решений.