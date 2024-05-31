«А лето будет?»: Метеоролог рассказала, когда потеплеет в Новосибирской области

Вопрос «Когда в Новосибирск придет лето?» является сейчас, наверное, самым часто обсуждаемым в соцсетях. Холодный и дождливый май у многих нарушил планы на отдых, у дачников сдвинул огородные хлопоты, а в правительстве области задумались о необходимости введения ЧС из-за дожей и заявили об отставании темпов посевной.

Напомним, год назад в это время обсуждалась необходимость введения ЧС из-за рекордной засухи

Начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик отметила, что синоптическая ситуация, которая складывается сейчас в атмосфере в целом над нашим континентом, способствует установлению холодной погоды и имеет тенденцию к сохранению на длительный период.

— Согласно прогнозу на первую декаду июня, лето будет стартовать также с пониженного температурного фона. Да и в целом температурный фон на территории Новосибирской, Томской, Кемеровской областей будет преимущественно ниже нормы — до 1-3 градусов. Несколько лучше ситуация в Алтайском крае и Республике Алтай, где температура ожидается около нормы, — констатировала эксперт.

По ее словам, если смотреть на ситуацию в целом по России, то наиболее холодная погода для этого времени года сейчас установилась именно в Западной Сибири, где находится Новосибирская область.

При этом синоптики ожидают в первой декаде июня уменьшения количества осадков и установления достаточно сухой погоды. Осадки возможны на севере – северо-востоке области и не такие обильные, как в мае.

— Это быстроразвивающееся явление. 20 мая допплеровский метеолокатор зафиксировал такое облако в Коченево (45 км от Новосибирска) за час до того, как оно достигло Новосибирска. При этом в Коченево выпал небольшой град, и ветер был незначительный. Облако площадью 10-15 км быстро пошло на город, и, вероятно, на него оказал влияние микроклимат мегаполиса — он способствовал стремительному развитию облачности, — комментирует Анна Лапчик. — В регионе формируются 100-200 вот таких локальных облачных массивов, и какой из них разовьется до шквалистого явления — спрогнозировать практически невозможно. В летнем сезоне самое сложное для синоптиков во всем мире — прогнозирование вот таких конвективных явлений, которые формируются в кучево-дождевом облаке: это шквалы, град, сильные ливни.

К сожалению, отмечает эксперт, катаклизмы, похожие на тот, что Новосибирск пережил 20 мая — град, сильный ливень и ветер — могут произойти в любой летний месяц.

— То есть до второго числа в Новосибирской области ночью есть вероятность заморозков. Особенно это актуально для восточных районов области, а также восточного пригорода Новосибирска — они попадают в зону возможного формирования отрицательных температур. На западе, северо-западе ожидается натекание облачности и небольшое повышение ночной температуры до +3 – +5 градусов, то есть заморозки менее вероятны, — комментирует Анна Лапчик. — Лично я 2 мая, в воскресенье, планирую высаживать на улице цветы.

Что касается ночных заморозков, то, по словам эксперта, синоптики продлили свой прогноз до 2 июня.

Она также отметила, что в некоторых районах Новосибирской области синоптики и агрометеорологи фиксируют переувлажнение почвы, но говорить о таком явлении, как массовом, требующем введения режима ЧС, рано.

— Как я уже говорила, мы ожидаем прекращения осадков и все-таки небольшое, но повышения температуры, — пояснила она.

Ранее редакция рассказывала о том, что из-за изменения климата ураганы могут стать частым явлением в Новосибирской области.