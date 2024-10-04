Банки повышают ставки по вкладам в рублях и китайских юанях

О повышении ставок по вкладам заявили одновременно два банка: Сбер и ВТБ, сообщают пресс-службы кредитных организаций. При этом ВТБ повышает ставки по вкладам в рублях и китайских юанях, а также накопительному счету. Так, по краткосрочным депозитам (3-6 мес.) в рублях ставки выросли до 1,6 п.п., в китайских юанях — до 2,8 п.п., по накопительному счету в рублях – базовая ставка выросла на 3 п.п. на ежедневный и 4 п.п. на минимальный остаток. Отмечается, что максимальная ставка по ВТБ-вкладу составит 19,6% на три месяца и 21% — на полгода. Что касается Сбера, то для клиентов «Сберпервый» максимальная ставка составит 16,5%, а для владельцев вклада «Управляй премьер» — 15,5%.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков рассказал, что ставки по депозитам растут в этом году невероятно быстро, при этом вкладчики отмечают непревзойденную доходность. Клиенты пользуются одновременно несколькими инструментами для сбережений, тем самым обеспечивая себе максимизируют прибыль.

— Поэтому мы входим в новое ралли повышения ставок по всем рублевым и юаневым продуктам, — заключил эксперт.

Ранее редакция сообщала о повышении ключевой ставки Центробанка до 19%.