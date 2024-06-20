В суде началось рассмотрение дела об убийстве матерью малолетней дочери в Новосибирске

В Новосибирске началось рассмотрение дела Алины Водневой, которая обвиняется в убийстве малолетней дочери.
— Продлен срок содержания подсудимой под стражей до 29 ноября 2024 года, — говорится в сообщении Новосибирского областного суда.
Подсудимая свою вину признала.
По версии следствия, преступление произошло утром 23 декабря 2023 года. 19-летняя Алина Воднева ударила дочь о диван три раза из-за того, что та плакала. После госпитализации ребенка спасти не смогли, и он умер в реанимации 27 февраля 2024 года.
Ранее редакция сообщала о том, что подозреваемого в убийстве 12-летней девочки задержали в Сибири.
Источник фото: Новосибирский областной суд, автор: пресс-служба.
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