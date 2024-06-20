Автомобилистка сбила пешехода и врезалась в дом в Новосибирске

В Новосибирске ищут очевидцев ДТП, которое произошло на улице Владимировской около остановки «ОблГАИ». Происшествие случилось 17 июня.

— 17 июня на улице Владимировской рядом с остановкой «ОблГАИ» женщина-водитель на Suzuki Grand Vitara потеряла сознание и сбила женщину-пешехода, — говорится в сообщении паблика АСТ-54.

На данный момент женщина находится в реанимации, а автомобилистка, врезавшись в дом, сломала ноги.

Ранее редакция сообщала о том, что массовое ДТП произошло в Тогучинском районе Новосибирской области.