Автомобилистка сбила пешехода и врезалась в дом в Новосибирске

В Новосибирске ищут очевидцев ДТП, которое произошло на улице Владимировской около остановки «ОблГАИ». Происшествие случилось 17 июня.
— 17 июня на улице Владимировской рядом с остановкой «ОблГАИ» женщина-водитель на Suzuki Grand Vitara потеряла сознание и сбила женщину-пешехода, — говорится в сообщении паблика АСТ-54.
На данный момент женщина находится в реанимации, а автомобилистка, врезавшись в дом, сломала ноги.
Ранее редакция сообщала о том, что массовое ДТП произошло в Тогучинском районе Новосибирской области.
Источник фото: АСТ-54
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