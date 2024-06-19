Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки задержали в Сибири

В Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы. Мужчину доставили к следователю СК.

— С причастным к совершению преступления работают сотрудники СК. С ним проводятся следственные и иные процессуальные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, — сообщили в главном управлении СК РФ.

Известно, что 49-летний душегуб проживает в одном из сел региона. Ранее он отбывал срок за убийство.

Девочка ушла из дома в городе Топки утром 18 июня и не вернулась. Живой в последний раз ее видели у магазина «Пятерочка».

По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Тело пропавшей школьницы со следами насильственной смерти обнаружили спустя сутки в колодце заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью города Топки. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее редакция сообщал о том, что в российском «Алькатрасе» отбывает два пожизненных срока душегуб из Сибири. На счету у кровавого палача 7 жертв, среди которых 6-летняя девочка. Изверга задержали после того, как он пытался продать ювелирные украшения, украденные у убитой им семьи майора ГУФСИН в отставке.