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В мэрии Новосибирска озвучили какие дороги вошли в пятилетний план ремонта

  • 30/09/2022, 16:33
какие дороги входят в пятилетний план ремонта
Всего в списке 351 объект. Названы самые крупные.

Центральный округ:

ул. Дуси. Ковальчук в объеме 72,91 тыс. кв. м  на сумму 218,7 млн рублей;

ул. Ипподромская в объеме 153,87 тыс. кв.м  на сумму 303 млн рублей;

ул. Кропоткина в объеме 19,44 тыс. кв. м на сумму 77,7 млн рублей;

 

Октябрьский район:

ул. Кирова в объеме 86,92 тыс. кв. м на сумму 319,6 млн рублей;

ул. Большевистская в объеме 226,62 тыс. кв. м на сумму 632,3 млн рублей;

ул. Выборная в объеме 129,8 тыс. кв. м на сумму 409,9 млн рублей;

 

Ленинский район:

ул. Титова в объеме 83,26 тыс. кв. м на сумму 750,4 млн рублей;

ул. 2-я Станционная в объеме 56,26 тыс. кв. м на сумму 341,4 млн рублей;

ул. Котовского в объеме 37,03 тыс. кв. м на сумму 148,1 млн рублей;

 

Кировский район:

ул. Советское шоссе  в объеме 43,71 тыс. кв. м на сумму 109,2 млн рублей;

ул. Бугринский мост в объеме 187,67 тыс. кв. м на сумму 375,3 млн рублей;

ул. Мира в объеме 50,09 тыс. кв. м на сумму 200,4 млн рублей;

 

Первомайский район:

ул. Героев Революции в объеме 52,27 тыс. кв. м на сумму 209,1 млн рублей;

ул. Одоевского в объеме 81,21 тыс. кв. м на сумму 324,8 млн рублей;

ул. Твардовского в объеме 15,41 тыс. кв. м на сумму 61,6 млн рублей;

 

Калининский район:

ул. Богдана Хмельницкого в объеме 138,21 тыс. кв. м на сумму 435,2 млн рублей;

ул. Учительская в объеме 41,64тыс. кв. м на сумму 166,6 млн рублей;

ул. Тайгинская в объеме 42,5 тыс. кв. м на сумму 170 млн рублей;

 

Дзержинский район:

проспект Дзержинского в объеме 70,76 тыс. кв. м на сумму 218,7 млн рублей;

ул. Кошурникова в объеме 62,1 тыс. кв. м на сумму 248,4 млн рублей;

ул. Гусинобродское шоссе в объеме 14,38 тыс. кв. м на сумму 350,9 млн рублей;

 

Советский район: 

проспект Строителей в объеме 22,16 тыс. кв. м на сумму 88,6 млн рублей;

Дамба ГЭС в объеме 34,16 тыс. кв. м на сумму 136,6 млн рублей;

ул. Софийская в объеме 25,78 тыс. кв. м на сумму 103,1 млн рублей.

Мэр Новосибирска на сентябрьской сессии горсовета отметил, что такой план составляется в городе впервые и предложил депутатам обсудить полный список объектов, а также совместно добиваться поддержки этого решения у регионального парламента и Минтранса. На сегодняшний день стоимость программы составляет 20,5 млрд рублей. При обеспечении необходимого финансирования его реализация позволит до конца 2027 года отремонтировать более 540 км автодорог.

 

 Ранее приводила мнение эксперта о том, что принцип включения дорог в план непонятен. 

Фото из группы Анатолия Локтя «ВКонтакте»

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог


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