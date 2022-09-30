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За покровительство предпринимателям чиновники заплатят 22 млн рублей

  • 30/09/2022, 16:16
продажа лесных насаждений
Такой штраф им начислили за подтасовку результатов в аукционах и прочие преференции.

Ордынский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших начальника и инженера отдела лесных отношений по Ордынскому району министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в получение взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и дачи взятки (ч.3 ст.291 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, подсудимые получили несколько взяток в крупном размере на общую сумму более 1,1 млн рублей за незаконные действия в пользу юридических лиц. За это бывшие чиновники обеспечивали им победы в аукционах на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, отводили лесные насаждения лучшего качества и в удобных для предпринимательской деятельности местах, а также осуществляли общее покровительство. Еще в одном случае один из подсудимых передал другому взятку в размере 100 тыс. рублей за попустительство по службе.

Подсудимые вину в совершении преступлений не признали.

— С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд приговорил бывшего начальника указанного отдела к наказанию в виде штрафа в размере 9,5 млн рублей, инженера отдела — к штрафу в размере 12,5 млн рублей, а также возложил на них дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 9 лет, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Так стоит отметить, что в счет уплаты штрафов суд также изъял у подсудимых денежные средства и другое имущество на общую сумму более 7,5 млн рублей.

 

Ранее редакция сообщала о том, что экс-чиновники регионального министерства природных ресурсов предстанут перед судом за взятки.

 

Фото с страницы прокуратуры Новосибирской области в «ВКонтакте»

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : продажа лесных насаждений Взятка чиновникам


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