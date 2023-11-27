В СВО погиб Александр Сергеев из Маслянинского района Новосибирской области

С погибшим в зоне СВО Александром Сергеевым из Маслянинского района простились в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Ему было 25 лет. Он родился в Маслянино. В сентябре этого года заключил контракт.

― Александр отдал жизнь, во имя безопасности нашей страны, за мирное будущее нашего народа, — отметили в администрации.

Напомним, что в зоне СВО также погиб лидер искитимских справедливороссов Сергей Матвеев. В этом году Матвеев заключил контракт с ВС РФ и отправился выполнять свой воинский долг в зону проведения спецоперации. В ноябре 49-летний житель Искитимского района погиб на территории Донецкой Народной Республики, выполняя боевое задание.

Ранее редакция сообщала о том, что опубликованы имена погибших в СВО из Новосибирской области.