В СВО погиб Александр Сергеев из Маслянинского района Новосибирской области

С погибшим в зоне СВО Александром Сергеевым из Маслянинского района простились в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
Ему было 25 лет. Он родился в Маслянино. В сентябре этого года заключил контракт.
― Александр отдал жизнь, во имя безопасности нашей страны, за мирное будущее нашего народа, — отметили в администрации.
Напомним, что в зоне СВО также погиб лидер искитимских справедливороссов Сергей Матвеев. В этом году Матвеев заключил контракт с ВС РФ и отправился выполнять свой воинский долг в зону проведения спецоперации. В ноябре 49-летний житель Искитимского района погиб на территории Донецкой Народной Республики, выполняя боевое задание.
Ранее редакция сообщала о том, что опубликованы имена погибших в СВО из Новосибирской области.
Фото: Freepik — jannoon028
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