Опубликованы имена погибших в СВО из Новосибирской области

В конце ноября в Новосибирской области опубликовали имена погибших участников спецоперации. Об этом сообщает паблик «Новосибирск скорбит» в минувшие выходные.

Весной этого года житель села Заречноубинское Рамиль Исанбаев отправился в зону СВО по контракту. 7 ноября он получил смертельное ранение. Ему было 39 лет

27-летний контрактник-танкист Василий Сахно из города Обь посмертно награжден орденом Мужества. Он спас боевых товарищей. С ним простились 26 ноября.

56-летний доброволец Сергей Бойко из села Толмачево погиб 9 ноября. У него осталась семья. Его похоронили 25 ноября.

Ранее редакция сообщала о том, что с погибшим в зоне СВО бойцом Артемом Тряпковым простятся под Новосибирском.