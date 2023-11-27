Сибирь Арена заменит стекла на витражи

ГАУ «Новосибирск-Арена» ищет подрядчика по устройству витражных конструкций на ледовой арене. Информация об этом размещена сегодня, 27 ноября, на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчику готовы заплатить 5,2 млн рублей за устройство витражных конструкций в зоне прессы, аппаратной медиа куба, звукоусиления, свето-режиссера и кассовых зон общей площадью более 80 кв. метров.

В перечень работ входит демонтаж существующих стеклопакетов, а также изготовление, монтаж каркасов алюминиевых витражей с установкой двухкамерного стеклопакета с наружным закаленным стеклом и нанесением пленки.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска выдала разрешение на реконструкцию дороги до ледовой арены.