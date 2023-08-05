Опорный центр развития биотехнологий будет создан в Новосибирске

Новосибирский государственный университет, Институт цитологии и генетики СО РАН и производитель продуктов питания «ЭФКО» (торговые марки «Слобода», Altero, растительного мяса и молока Hi! и др.) подписали соглашение о сотрудничестве и договорились о создании совместной биотехнологической лаборатории, сообщили в НГУ. Соглашение было подписано в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023».

Проект позволит объединить усилия ведущих российских ученых в области генетических исследований и «ЭФКО», как индустриального партнера, для оперативного внедрения совместных результатов научного поиска в производство.

— Основной задачей созданной на базе Новосибирского государственного университета и Института цитологии и генетики СО РАН лаборатории, станет разработка платформ для создания высокоэффективных штаммов-продуцентов, необходимых для производства ингредиентов для пищевой промышленности и сельского хозяйства, – пояснил директор по стратегическому развитию «ЭФКО» Владислав Романцев.

По его словам, еще одним направлением станет разработка и применение технологий геномного редактирования для сельскохозяйственных растений и создание платформ для геномной селекции.

Ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук подчеркнул, что создание совместной лаборатории усилит собственную науку в университете и даст студентам возможность совмещать фундаментальные исследования с практико-ориентированными задачами еще в процессе обучения.