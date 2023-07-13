В библиотеку Новосибирска вернули книгу, которую читатель взял почти 100 лет назад

Книга, выданная читателю в 1928 году, вернулась в Центральную городскую библиотеку им. К. Маркса Новосибирска почти 100 лет спустя. Роман Эптона Синклера «Сильвия» принесла в новосибирскую библиотеку Виктория Агамян, которая обнаружила книгу в домашнем архиве.

— Кто из ее предков брал этот роман в библиотеке 95 лет назад, Вика не знает. На протяжении трех поколений книга находилась в архиве семьи, — пояснили в пресс-службе библиотеки

Центральная городская библиотека им. К. Маркса — одна из старейших муниципальных библиотек Новосибирска, открыта в 1920 году. Роман Эптона Синклера «Сильвия», который был возвращен в библиотеку, судя по штемпелю, в последний раз был выдан в октябре 1928 года.

— Несмотря на то, что книга издана почти сто лет назад, вряд ли она представляет антикварную ценность, слишком ветхое состояние издания. Видимо, книгу читали очень активно. Однако есть несколько нюансов, которые позволяют предположить, что издание может быть раритетом, — комментирует заместитель директора Центральной городской библиотеки им. К. Маркса Елена Немцева.

Роман «Сильвия» был написан писателем в 1913 году. Официально книга впервые переведена на русский язык в 1922 году. Можно предположить, что книга издана в промежутке между 1922 г. (год перевода романа) и 1926 г. (год переименования Ново-Николаевска в Новосибирск). Однако в романе используется дореформенная орфография, с буквами «ер», «ять». Между тем после 1918 года типографии уже не должны были выпускать издания с прежним правописанием. В общем, книга хранит загадки.

В библиотеке пояснили, что система штрафов за просрочку сдачи книг была отменена в 2020 году. Раньше штраф составлял 1 руб. за один день просрочки.