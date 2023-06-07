В такси и каршеринге могут остаться машины только российской сборки

В рамках программы стимулирования спроса на отечественную продукцию кабмин изучит возможность перевода таксопарков и сервисов каршеринга исключительно на авто российской сборки. Соответствующее поручение по итогам заседания президиума Госсовета дал президент России Владимир Путин.

Правительство рассмотрит вопрос о разработке требований к локализации производства автомобилей, чтобы использовать их в данных сферах.

О результатах премьер-министр России Михаил Мишустин доложит главе государства 1 августа текущего года.

Напомним, что в феврале «Москвич» и «Яндекс» подписали соглашение на поставки авто в течение 2023 года. Благодаря перезапуску производства на автомобильном заводе компании такси и каршеринга смогут своевременно обновлять парк.

Ранее редакция сообщала, что россияне могут остаться без такси из-за нового закона уже предстоящей осенью.