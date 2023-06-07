Сердце, елка и маска стали символами 130-летия Новосибирска — в мэрии показали дизайн сувениров

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, фирменный стиль отражает концепцию празднования Дня города — 2023. Символы, которые являются основой дизайна, должны дать понять горожанам и гостям города, что Новосибирск любимый, зеленый и культурный город.

— Ключевая идея — любовь к своему городу можно выразить через чувства и действия, которые мы можем проявлять или реализовывать. Для раскрытия заложенной идеи в стилистике 130-летия Новосибирска используются различные объемные фигуры и символы. К примеру: сердце. Новосибирск — мой любимый город, а это значит, что каждый, кто любит свой город, будет относиться к нему бережно. Елка. Новосибирск — мой зеленый город. Тот, кто видит зеленые парки и улицы нашего города, станет хранить эту ценность. И насколько зеленым станет город зависит от каждого из нас. Нота и маска. Новосибирск — мой культурный город. Тот, кто способен увидеть и почувствовать прекрасное, будет сохранять и преумножать культурное наследие города, — пишут в официальном канале Анатолия Локтя «Мэр и я».