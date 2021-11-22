В Татарске произошло массовое отравление суши и роллами

По сообщению пресс-службы следственных органов СУ СКР по Новосибирской области, более 20 жителей города Татарска обратились в медицинское учреждение с подозрением на отравление. При опросе граждан оказалось, что накануне все они приобретали продукты питания в кафе «Суши-Хаус».

— По данному факту Татарским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления организовано проведение доследственной проверки, — прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, уточнили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.