Новосибирская ТЭЦ-3 СГК поставит партнерам первую крупную партию золошлаковых материалов

Это будет первая крупная поставка золошлаковых материалов ТЭЦ-3. Ранее, в августе 2021 года, станция отгрузила муниципальному предприятию небольшую пробную партию.

О договоренностях СГК и МУП «Спецавтохозяйство» на поставку золошлаковых материалов (ЗШМ) ТЭЦ-3 рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков 18 ноября на встрече с представителями депутатского корпуса, общественности и СМИ.

«Возможность применения золошлаков ТЭЦ-3 в строительстве и коммунальном хозяйстве в апреле 2021 года подтвердила государственная экологическая экспертиза. Проработали проект, договор на стадии подписания — на 125 тысяч кубических метров золошлаковых материалов, что соответствует годовому объему образования золошлаков на ТЭЦ-3», — директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Материал планируется применить для засыпки неиспользуемого карьера.

Это будет первая крупная поставка станцией золошлаковых материалов после прохождения экологической экспертизы, отметил директор ТЭЦ-3 Дмитрий Морозов. Вывоз материалов организует сама СГК.

Ранее, в августе этого года, ТЭЦ-3 уже отгрузила «Спецавтохозяйству» небольшую пробную партию золошлаковых материалов для засыпки полигона твердых бытовых отходов «Левобережный».

ТЭЦ-3 — не единственная станция СГК в Новосибирске, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы. Аналогичный документ есть по ТЭЦ-5 с 2019 года, по ТЭЦ-2 — с 2021 года.

Тем не менее пока отгрузку золошлаковых материалов с новосибирских станций Андрей Колмаков оценивает как очень небольшую. Он отметил, что в Новосибирске меньше потребностей в рекультивации, чем, например, в добывающих регионах, где требуется засыпка после добычи для восстановления земель. «В нашем регионе есть интерес производителей стройматериалов: они изучают возможность применения ЗШМ. Например, завод „Сибит“ высоко оценил связывающую способность золы. Чтобы наладить масштабные поставки, нужна модернизация системы отгрузки — этим мы сейчас занимаемся», — пояснил Андрей Колмаков.

На ТЭЦ-3 СГК запланировала установку оборудования для отбора и отгрузки сухой золы производительностью до 67 тысяч тонн в год.

После сжигания угля на ТЭЦ остается два основных вида золошлаков. Первый — мелкодисперсная сухая зола-уноса, которая образуется при сгорании угля, улавливается электрофильтрами. Второй вид — шлаки, которые образуются в котле: более крупные минеральные частицы.

Золошлаковый материал — это продукт, производимый из золошлаковых отходов из смеси золы-уноса, шлака и воды, который в виде пульпы поступает на золошлакоотвалы. Производство ЗШМ включает намыв и осушение золошлаковой пульпы, усреднение состава техникой, проведение производственного контроля соответствия качества установленным требованиям.