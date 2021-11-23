Рекламодателям

Второй сезон «Дисциплины»: театр с листа

  • 23/11/2021, 12:00
Новости Новосибирска
Читка пьесы превратилась из чисто технического процесса в действо. Из «пробника» драматургии — в самодостаточный сценический жанр.

Без декораций

Да, в этом жанре нет декораций. Нет костюмов — актеры выходят на сцену в повседневной одежде. Проект «Дисциплина» даже зовется не фестивалем, а фабрикой. Фабрикой нарративного театра.

Нарратив — это, в переводе с латыни, повествование. Чтение — один из видов повествования, нарратив в чистом виде. Ибо чтение никакой визуальности, никакого действа, казалось бы, не подразумевает. Читка — процесс, казалось бы, совершенно не зрительский. И в театрах числящийся техническим, как, наверное, промышленный раскрой на швейной фабрике: слои ткани, жужжание резаков — и ничего зрелищного. Никакого прет-а-порте, никакого гламура.

Тем не менее именно эта технологичность, фабричность и смогла стать действом.

Второй сезон Фабрики нарративного театра — это 14 пьес, читающихся с театральных сцен  в четырех городах: Южно-Сахалинске, Новосибирске, Москве и Калининграде. Движется «Дисциплина» на манер солнца — от Южно-Сахалинска (где «Чехов-центр») на запад России, в ее крайнюю точку. В этом не только голая географическая подоплека. В Калининграде-то Гришковец. Который, как известно, для приучения народа к нарративному театру сделал очень-очень много. Не ради жанровой принципиальности сделал, а просто в ходе личных творческих поисков.

Всего на международный конкурс пришли 413 заявок от соискателей из 50 городов 11 стран мира. С апреля по июнь 2021 года драматурги еженедельно встречались с педагогом-куратором в Zoom. Первый этап второй «Дисциплины» прошел в сентябре. Тогда каждый театр-участник проекта выбрал себе несколько названий из 14 написанных в рамках проекта пьес и провел стартовые читки в онлайн-режиме. Затем были составлены индивидуальные шорт-листы, и уже в ноябре театры готовы представить вошедшие в топ тексты на своей площадке.

За избранной дюжиной авторов присматривал драматург и сценарист Родион Белецкий. Впрочем, этот бригадирский надзор был достаточно деликатным — пьесы получились очень разными. Новосибирск на сцене «Старого дома» увидел четыре из дюжины.

Или услышал? Да, тут не просто подобрать глагол к процессу: читаемая пьеса это зрелище или пока еще нет?

Наверное, да. Потому что по ходу «Дисциплины» разгонялся, разогревался и уровень театральности. По восходящей.

«Гугля»

Первая пьеса обоймы — «Гугля» от Кристины Гортман — выглядела в большей степени именно как чтение с листа.

Впрочем, материализованную визуальность в зрительском сознании «вывозила» киногеничность материала. Точнее, телегеничность. Кристина Гортман работала сценаристом сериалов для федеральных каналов, и набитая на сценариях рука тут ярко ощущается.

«Гугля» — это своего рода жесткий оммаж к сюжету о Кате Пушкаревой (который сейчас уже классика, мем-фонд и цитатная база). Правда, вместо швейного концерна тут благотворительный фонд для взрослых с ДЦП. А ролевой эквивалент Кати —  тридцатилетняя Вера, специалист по SMM-технологиям.

У Веры проблема поострее нелепых кофт. Она, скажем так, носитель недуга, титульного для фонда. И знает проблему ДЦП изнутри. Эта болезнь — своего рода лингвистическая ловушка для общества. Слышишь «детский церебральный паралич» — и автоматизм сознания сразу отсекает от проблемы взрослых. Мол, детский же паралич-то. Как велосипед «Орленок»… Но наяву оно на всю жизнь, в 18 лет не заканчивается. Несмотря на название.

На ложную «детскость» своей болезни Вера смотрит с иронией. У нее вообще отлично с самоиронией, она не засахаренная калека из мира Диккенса. Это умение смотреть изнутри и помогает Вере в профессиональном прорыве.

Правда, героиня должна еще пройти полосу препятствий в виде коллег. Они там словно из концерна «Зималетто» — необремененные эмпатией.

Но их профессиональные ипостаси прописаны потщательнее, чем в том громоздком сериале.

Это, кстати, характерная примета нового поколения сценаристов и драматургов: уметь насыщать мир своих героев реальными приметами ремесла. Пишут они не про отвлеченных сталеваров или лесорубов, как советские драматурги, а про то, что сами видели, про то, чем сами когда-то занимались.

Приземленно? Возможно. Но сюжету с таким детализированным трудовым контекстом веришь как-то охотнее, чем размашисто нарисованным будням какого-нибудь Платона Кречета.

Коллеги у Веры, кстати, препротивные. Но без демонизма. Такая будничная банальность зла. Которое даже и не догадывается, что оно зло.

Добро, олицетворенное Верой, в итоге победит. У Веры случился карьерный взлет. Консенсус с недобрыми коллегами тоже достигнут. Но акварельные мазки и интонационные полунамеки, разбросанные по тексту, дают понять, что итоговых обнимашек не будет. Вера не злопамятная, она записала. И хэппи-энды в современной драме не абсолютные. А с оттенками…

«Мамочка»

Пьеса «Мамочка» от Тони Яблочкиной — тоже в некотором смысле про инклюзию. Надя, отсидевшая за экономическое преступление (конкретно не названное, но наказанное весомо —  лет на десять), возвращается из тюрьмы по УДО. А дальше — картина «Не ждали» в женской вариации.

Сын Нади, проживший без нее все школьные годы, восторг испытывать отказывается — для него это просто чужая, диковато восторженная тетя со странными ухватками. Муж, оказавшись в одиночестве, сделал научно-вузовскую карьеру и личную жизнь на замену. Девушка-альтернатива — и моложе, и респектабельнее Нади.

Поэтому вся пьеса посвящена, можно сказать, надиной борьбе за свое бабье счастье. Борется она в соответствии с мировосприятием и навыками, обретенными в недрах ГУФСИН. Потому получается поровну смешно и жутко. Лирические иллюзии женщины-зэчки — это вообще довольно самобытное зрелище. Смех нервный, жалость какая-то брезгливая.

Впрочем, современный театр не боится играть смешанными чувствами. Он, можно сказать, на них базируется.

«Аня в лифте»

«Аня в лифте» от Оксаны Кушляевой — пьеса еще более деликатной тематики. Про ловушку своих «я», своих социальных ролей, тесную и замкнутую, как застрявший лифт. Это в некотором смысле ироничный перепев хита Анжелики Варум. Про вернуться-ворваться в городок. На нашу улицу в три дома.

Вернулась и ворвалась 35-летняя петербурженка Аня. Место возвращения — моногород в Хакасии. Так что стресс возврата к родным осинам прошит по умолчанию. К тому же Аня прибыла не ради маминого варенья, а делать каминг-аут. Аня недавно дала интервью всенародно известному видеоблогеру и теперь боится, что родители-пенсионеры не осилят ее медиаоткровения. Потому, дескать, лучше упредить молву. И загодя расчехлиться самой, продуманно напоив маму-папу корвалолом.

Из этого сюжета могла бы получится каноническая гей-драма во вкусе «повесточки» — слезная, вязкая как сгущенка, патетичная, с бровками домиком, начисто лишенная иронии. С жертвенной кровищей в финале, с пронзительными саундтреками из культурно причастных. Белая майка-алкоголичка Меркьюри, скупые мужские слезы на дряблых щеках Элтона Джона… С контекстом, с гей-иконами, с референциями… И с запретом на постановку. Ибо пропаганда и все такое.

Но получилась довольно солнечная, тонко ироничная комедия диалогов. Да, с резкими полуденными светотенями (издержки солнца, ага!), но без страдальчества, без расставленных оценок и торчащих ярлыков. То есть пьеса, умело переведенная через промозглый майдан сексуального диссидентства в уютный сквер пьес про жизнь. Жизнь бывает и такая…

«Залипшие»

Балансовое взаимодействие с жизнью и псевдожизнью, олицетворяемой социальными сетями, — про это пьесу «Залипшие» от Игоря Витренко. Пожалуй, из всей четверки новосибирских чтений она — самая упругая и искристая. Комедия, где не стыдно перед собой за свой смех.

И хотя читка пьесы шла не на сцене, а в буфете «Старого дома», ее тонусу это совсем не повредило.

«Залипшие» — про изнуряющую связь человека со смартфоном. Когда кнопочная «Нокия» воспринимается как путь к освобождению.

Началась вся история с неприятности, в которую попал засмотревшийся в смартфон главный герой, школьный учитель Эдуард. Эдуарда на перекрестке сбил автомобиль, ведомый убежденным «антисмартфонщиком» Данилой. Парни-ровесники скоренько подружились. И Данила взялся спасать маленькую семью от смартфонной зависимости. Да, всю семью. Ибо у Эдика и жена такая же залипшая — неудачливая провинциальная кавээнщица, одержимая мечтой «завируситься» и попасть в Comedy Woman (не бог весть какая мечта, но какова дева, таково и девичье счастье).

Данилины спасательные действия поначалу выглядят хоть и гротескно, но вполне одухотворенно. До тех пор, пока сюжет не делает кувырок через голову — оказывается, данилино смартфоноборчество — это было вовсе не подвижничество ради новых друзей, а причудливая многоходовка для себя любимого. Где цель — быстрая слава в Рунете и быстрые деньги оттуда же.

Фактически Игорь Витренко показал Тартюфа цифровой эпохи, заменив парчово-кружевной мир людовиканских буржуа на нервический и пульсирующий космос молодежной онлайн-культуры. Текст густо насыщен мемами, пасхалками, отсылками к масс-культу.

Пуристы могут возразить, что столь густая фаршировка «актуалкой» может сделать пьесу недолговечной. Но  изюминка мем-культуры как раз и состоит в ее врожденной модульности, в ее Lego-инженерии. Например, сейчас мальчик Коля, аутичный вундеркинд из класса Эдуарда, воспримется как отсылка к Шелдону Куперу, а когда сериал про фриковатых ученых из Пасадены станет немодным и уйдет в культурный архив, это будет просто самоценно смешной персонаж. Вот Толстой в «Золотом ключике» Пьеро и Мальвину затевал как пародию на пару «Блок-Менделеева». И кто сейчас это помнит? В целевой аудитории «ЗК» точно никто не в курсе.

Текстовый, но настоящий

В общем, вся обойма пьес, прочитанных на «Дисциплине 2» — олицетворение родства и многообразия. Все четыре — про горячие социальные тренды, про свежайшие мании и фобии века. Но, что отрадно, все — без газетности, без памфлетности.

Публицистичность, газетный привкус, флер памфлета — это как раз очень текстуарная черта. Когда действо на сцене воспринимается как разыгранная по диалогам газетная статья. Казалось бы, нарративному театру, театру чтения в эту тональность свалиться легче легкого. Туда и сценический-то театр то и дело ничком падал, рыбкой нырял. А вот у «Дисциплины-2», как ни удивительно, обошлось. Да, это текстовый театр, театр нарративный. Но все равно настоящий. Зрелище. Просто с участием букв и бумаги.

Фото автора

708

Рубрики : Общество Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : театр культура


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Водителей крупных городов Сибири ждет снижение территориального коэффициента по ОСАГО

18/11/2021, 16:17

Поставки мандаринов в Сибирь выросли в два раза

18/11/2021, 15:27

Таможенники выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей при экспорте томского леса в Китай

17/11/2021, 16:34

В Омске экс-директор коммерческой организации осужден за хищение имущества на сумму более 84 млн рублей

11/11/2021, 15:00

Актуальный разговор

Интервью

Лайфхак для МСБ: о важности HR-бренда компании

Все материалы
Лента новостей

Ипотечников не пугает рост процентной ставки

23/11/2021, 16:50

Новосибирские муниципалитеты заинтересовались проектами, связанными с водоемами

23/11/2021, 16:44

Пересмотр условий кредитного договора в связи с пандемией — мина замедленного действия

23/11/2021, 14:54

Банк «Открытие» стал лауреатом премии «Investment Leaders Award 2021»

23/11/2021, 14:27
Популярное

В Новосибирскую область вернутся 20-градусные морозы

23/11/2021, 14:35

Минздрав планирует изменить процедуру проверки водителей на наркотики

23/11/2021, 09:58

С буллингом в учебных заведениях будет разбираться специальная рабочая группа в Госдуме

23/11/2021, 09:36

Финансовый гороскоп на декабрь 2021 года

22/11/2021, 14:51

Адмирал Попов заявил, что «Курск» затонул после столкновения с подлодкой НАТО

22/11/2021, 11:17

Может ли медицинская маска изменить форму носа и ушей

22/11/2021, 10:52

Может ли приготовление диетической пиццы быть доступно для сторонников правильного питания

19/11/2021, 19:39
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Кирилл Наконечный: Для многих не так важно замечать изменения и им способствовать, как их осудить!
22/11/21, 16:22

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк «Открытие» стал лауреатом премии «Investment Leaders Award 2021»

23/11/2021, 14:27

«Ростелеком» построил в Новосибирской области 37 базовых станций по проекту УЦН 2.0

23/11/2021, 10:30

Акция «Черная пятница» для бизнеса от Уралсиба – 1000 рублей за открытие счета

23/11/2021, 10:12

ВТБ запустил предодобренные кредиты для участников госзакупок

22/11/2021, 11:41

Вебинар «Точные действия для увеличения прибыли в эпоху нестабильности» – в «Университете бизнеса Уралсиб»

22/11/2021, 10:41

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости экономики

Больше всего в октябре в Новосибирске подорожал картофель

Общественность все дальше отодвигают от градостроительной политики

Около 70% парковочных сессий на платных парковках Новосибирска не оплачиваются

Новосибирцы расстаются с деньгами охотнее, чем в прошлом году

В Новосибирске увеличили заполняемость культурных и спортивных залов

Финансы

Пересмотр условий кредитного договора в связи с пандемией — мина замедленного действия

Пересмотр условий кредитного договора в связи с пандемией — мина замедленного действия

Новосибирская область получит 53 млн рублей на доплату неработающим пенсионерам

Пострадавшие от пандемии компании не могут воспользоваться обещанной государством поддержкой

Может ли ваша компания претендовать на получение субсидий?

ЦБ не исключает повышение ключевой ставки

Политика

Новости Новосибирска

Новосибирское реготделение КПРФ обрастает секретарями

Незаконно отслеживалась финансовая деятельность депутата Госдумы

Экс-губернатора Новосибирской области повысили в Совете Федерации

Мэрия Новосибирска опасается ограничения полномочия

Очередной чиновник покинул мэрию Новосибирска

Недвижимость

Новости Новосибирска

Ипотечников не пугает рост процентной ставки

В городе планируют «закрыть» треть проблемных объектов с дольщиками

Мэрия Новосибирска завалила застройщика исками

Рядом с метро «Октябрьская» расцветает новый жилой комплекс класса комфорт

Высокие потолки: преимущества и возможности

Технологии

Новости Новосибирска

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Аспирантка НЭТИ разработала солнечные коллекторы для экологичного отопления домов и квартир

Телекоммуникации

Новости компаний

Рынок «умного дома» будет расти в среднем на 40% в год и к 2023-му достигнет 17,5 млрд рублей

Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Новосибирская область вошла в топ-3 регионов Сибири по интересу к мобильному шопингу

МегаФон передаст башенные активы независимому оператору

По делу и для развлечения: эксперты подвели итоги сезона кикшеринга в Новосибирске

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Транспорт

новости Новосибирска

В Новосибирске прогнозируют увеличение количества шиномонтажек

Новосибирск в топ-3 городов России по развитию сети электрозаправок

Автомобили с пробегом за год подрожали в Новосибирске на 55%

S7 Airlines в октябре перевезла более 1,5 млн пассажиров

Мэрия Новосибирска заключила «автобусный» контракт на 2,5 млрд рублей

Медицина

Новости Новосибирска

В Новосибирске началась вакцинация иностранных граждан против коронавируса

Лазер против варикоза с максимальной выгодой до конца ноября

Врачи не исключают, что ковид может привести к появлению новых типов диабета

Обратитесь к ЛОРу, или Куда пойти лечиться?

Новый год в санатории «Парус»: как встретишь, так и проведешь!

Авто

Новости Новосибирска

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Новости Новосибирска

Новосибирские муниципалитеты заинтересовались проектами, связанными с водоемами

В городе планируют «закрыть» треть проблемных объектов с дольщиками

Новосибирская область получит 53 млн рублей на доплату неработающим пенсионерам

В Новосибирске началась вакцинация иностранных граждан против коронавируса

Общественность все дальше отодвигают от градостроительной политики

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска