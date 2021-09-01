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В Татарском районе нашли местную «Кущевку»?

  • 01/09/2021, 17:24
Автор:
Новости Новосибирской области
Фермеры ставят под сомнение, что крупное сельхозпредприятие законно пользуется землями пайщиков, и заявляют, что из-за этого они лишаются права на господдержку.

Фермеры из нескольких населенных пунктов Татарского района обнаружили, что принадлежащие им земельные участки засеивает местное предприятие СПК Колхоз «Дмитриевский».

Приехал на свое поле, чтобы сеять, а оно уже засеяно, рассказывает собственник участка Владимир Матвеев (деревня Евгеньевка). У них откуда-то появился договор аренды. На основании этого договора сеют.

Похожая ситуация у другого фермера района Дмитрия Паиля (село Дмитриевка).

Согласно данным Росреестра земля принадлежит мне, говорит аграрий. Я в этом году из-за того, что другое предприятие засеяло мой участок, не смог посеять 300 га, поэтому лишился части государственной поддержки.

Как рассказывают фермеры, заходу предприятия на их поля предшествовали разбирательства в Арбитражном суде, который удовлетворил иск СПК, чтобы компания смогла беспрепятственно заходить на фермерские земли.

Запретить чинить препятствия в пользовании СПК Колхоз «Дмитриевский» земельными участками (далее перечисляются кадастровые номера земельных участков и их владельцы-фермеры), говорится в решении арбитража от 16 июня 2020 года за подписью судьи Петровой.

Казалось бы, в вопросе можно поставить точку, если бы не одно «но». Предприятие-истец аргументировало свою позицию договорами аренды принадлежащих фермерам земельных участков, составленных при бывшем руководителе колхоза Анатолии Наумцеве. Срок аренды — до 2035 года.

Обращаясь в суд, истец указывает, что, будучи арендатором земельного участка, лишен доступа к участку, поскольку ответчики создают угрозу ограничения прав пользования земельным участком, ограничивают проезд техники, утверждая, что владеют участками, выделенными в счет земельных долей на законных основаниях, говорится в определении суда.

Однако сам договор, мягко говоря, вызывает вопросы. Как рассказывают аграрии, ни они сами, ни их родственники его не подписывали.

Факт сомнительности договора вскрылся и в ходе судебного разбирательства.

Из пункта 1.1 договора аренды следует, что арендодатель предоставляет, а арендатор принимает участок, находящийся в долевой собственности, говорится в материалах дела. Пункт не содержит списка участников долевой собственности… Не конкретизировано число членов долевой собственности, от имени которых заключен договор аренды… Под текстом договоров отсутствуют подписи арендодателей, имеется только ссылка на приложение №2 список собственников долей. Но в указанный список включены собственники, которые на момент заключения договора уже умерли.

Кроме того, многие собственники земельных долей на момент заключения договора проживали за пределами Татарского района и не могли поставить подписи в указанном списке, доверенности на право подписей никем представлены не были.

Об этом говорят и результаты проверки, ранее проведенной МО МВД «Татарский», куда обращался Дмитрий Паиль.

В 2004-2005 годах СПК «Дмитриевский» проводил межевание земель собственников, составлялось приложение, в котором расписывались собственники паев, говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению фермера.   Чуть позже возник вопрос по поводу узаконивания процедуры сделки, необходимо было составить договор аренды, что и было сделано 1.07.2010 года, при этом к нему было закреплено приложение от 2005 года, то есть когда проводилось межевание. Из объяснения Наумцева (Анатолий Наумцев бывший директор предприятия. — Ред.) следует, что сложившаяся ситуация была из-за того, чтобы не допустить полного развала сельскохозяйственного предприятия, при этом его личной корыстной заинтересованности в этом не было.

В итоге суд признал требования фермеров необоснованными и не подлежащими удовлетворению. В июне 2021 года Кассационный суд отказал истцам в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ.

Получить комментарий нынешнего руководителя предприятия Сергея Мустафаева на момент подготовки материала редакции Infopro54 не удалось.

В этой ситуации оказались минимум четыре фермерских хозяйства района с общей площадью земель около 100 га. Об этом в комментарии Infopro54 сообщил депутат Татарского райсовета Юрий Усаков, к которому аграрии обратились за поддержкой.

Матвеев инвалид 3-й группы, у него трое детей, рассказывает собеседник редакции. Когда они обратились, он на 350 тысяч рублей набрал кредит и купил семенное зерно, чтобы посеять. А там уже все засеяно. То же и у Паиля, у Морозова с Евгеньевки. Куда ни обращаются за помощью — бесполезно.

Представитель областной законодательной власти, депутат регионального парламента Игорь Умербаев, в состав округа которого входит Татарский район, прокомментировать ситуацию затруднился.

Помню, что мне поступали обращения по поводу спора хозяйствующих субъектов в Татарском районе, говорит депутат. Более конкретно сказать не готов.

Экс-коллега Умербаева по депкорпусу Андрей Жирнов, в прошлом созыве работавший в составе аграрного комитета, оказался более осведомленным.

«Губернатор Травников! Остановите «Кущевку» в Татарском районе!» с таким плакатом кандидат в ЦК КПРФ Андрей Жирнов вышел на одиночный пикет к зданию правительства региона, сообщается на сайте реготделения КПРФ. Повод более чем серьезный много лет в Татарском районе крестьянские хозяйства обрабатывали землю, пока их участки не засеяло более крупное агропредприятие. Все попытки обратиться в суд ничего не дали, районная администрация заняла «молчаливо-выжидательную» позицию.

Однако, как следует из статистики сайта реготделения КПРФ за период 2015-2020 годов, когда депутат работал в составе аграрного комитета, данный вопрос им ранее на заседаниях комитета ни разу не поднимался. Стоит напомнить, что в настоящий момент Жирнов является кандидатом в депутаты Государственной Думы по одному из избирательных округов.

По данным Seldon Basis, СПК Колхоз «Дмитриевский» создан в 1992 году. Ключевая сфера деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Мустафаев Сергей Ровшан Оглы является директором с августа 2020 года. УК компании — 65 тысяч рублей. Выручка компании в 2020 году составила 79,9 млн рублей (в 2019-м — 1,72 млн), чистая прибыль — 3,67 млн (2,12 млн). До августа 2020 года компанию возглавлял Анатолий Наумцев. Сейчас информация о собственниках колхоза закрыта. Колхоз активно работает по госконтрактам. Всего заключил 30 контрактов в качестве поставщика. Чаще всего контракты заключались c ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-лет. Новосибирской области». В числе заказчиков также дмитриевская школа и детсад, администрация Дмитриевского сельсовета — услуги по вывозу ЖБУ, поставка холодного водоснабжения.

Фото: pixabay.com автор: 1778011

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : фермер сельское хозяйство земли захват


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