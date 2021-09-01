В Татарском районе нашли местную «Кущевку»?

Фермеры из нескольких населенных пунктов Татарского района обнаружили, что принадлежащие им земельные участки засеивает местное предприятие — СПК Колхоз «Дмитриевский».

— Приехал на свое поле, чтобы сеять, а оно уже засеяно, — рассказывает собственник участка Владимир Матвеев (деревня Евгеньевка). — У них откуда-то появился договор аренды. На основании этого договора сеют.

Похожая ситуация у другого фермера района — Дмитрия Паиля (село Дмитриевка).

— Согласно данным Росреестра земля принадлежит мне, — говорит аграрий. — Я в этом году из-за того, что другое предприятие засеяло мой участок, не смог посеять 300 га, поэтому лишился части государственной поддержки.

Как рассказывают фермеры, заходу предприятия на их поля предшествовали разбирательства в Арбитражном суде, который удовлетворил иск СПК, чтобы компания смогла беспрепятственно заходить на фермерские земли.

— Запретить чинить препятствия в пользовании СПК Колхоз «Дмитриевский» земельными участками (далее перечисляются кадастровые номера земельных участков и их владельцы-фермеры), — говорится в решении арбитража от 16 июня 2020 года за подписью судьи Петровой.

Казалось бы, в вопросе можно поставить точку, если бы не одно «но». Предприятие-истец аргументировало свою позицию договорами аренды принадлежащих фермерам земельных участков, составленных при бывшем руководителе колхоза Анатолии Наумцеве. Срок аренды — до 2035 года.

— Обращаясь в суд, истец указывает, что, будучи арендатором земельного участка, лишен доступа к участку, поскольку ответчики создают угрозу ограничения прав пользования земельным участком, ограничивают проезд техники, утверждая, что владеют участками, выделенными в счет земельных долей на законных основаниях, — говорится в определении суда.

Однако сам договор, мягко говоря, вызывает вопросы. Как рассказывают аграрии, ни они сами, ни их родственники его не подписывали.

Факт сомнительности договора вскрылся и в ходе судебного разбирательства.

— Из пункта 1.1 договора аренды следует, что арендодатель предоставляет, а арендатор принимает участок, находящийся в долевой собственности, — говорится в материалах дела. — Пункт не содержит списка участников долевой собственности… Не конкретизировано число членов долевой собственности, от имени которых заключен договор аренды… Под текстом договоров отсутствуют подписи арендодателей, имеется только ссылка на приложение №2 — список собственников долей. Но в указанный список включены собственники, которые на момент заключения договора уже умерли.

Кроме того, многие собственники земельных долей на момент заключения договора проживали за пределами Татарского района и не могли поставить подписи в указанном списке, доверенности на право подписей никем представлены не были.

Об этом говорят и результаты проверки, ранее проведенной МО МВД «Татарский», куда обращался Дмитрий Паиль.

— В 2004-2005 годах СПК «Дмитриевский» проводил межевание земель собственников, составлялось приложение, в котором расписывались собственники паев, — говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению фермера. — Чуть позже возник вопрос по поводу узаконивания процедуры сделки, необходимо было составить договор аренды, что и было сделано 1.07.2010 года, при этом к нему было закреплено приложение от 2005 года, то есть когда проводилось межевание. Из объяснения Наумцева (Анатолий Наумцев — бывший директор предприятия. — Ред.) следует, что сложившаяся ситуация была из-за того, чтобы не допустить полного развала сельскохозяйственного предприятия, при этом его личной корыстной заинтересованности в этом не было.

В итоге суд признал требования фермеров необоснованными и не подлежащими удовлетворению. В июне 2021 года Кассационный суд отказал истцам в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ.

Получить комментарий нынешнего руководителя предприятия — Сергея Мустафаева — на момент подготовки материала редакции Infopro54 не удалось.

В этой ситуации оказались минимум четыре фермерских хозяйства района с общей площадью земель около 100 га. Об этом в комментарии Infopro54 сообщил депутат Татарского райсовета Юрий Усаков, к которому аграрии обратились за поддержкой.

— Матвеев — инвалид 3-й группы, у него трое детей, — рассказывает собеседник редакции. — Когда они обратились, он на 350 тысяч рублей набрал кредит и купил семенное зерно, чтобы посеять. А там уже все засеяно. То же и у Паиля, у Морозова с Евгеньевки. Куда ни обращаются за помощью — бесполезно.

Представитель областной законодательной власти, депутат регионального парламента Игорь Умербаев, в состав округа которого входит Татарский район, прокомментировать ситуацию затруднился.

— Помню, что мне поступали обращения по поводу спора хозяйствующих субъектов в Татарском районе, — говорит депутат. — Более конкретно сказать не готов.

Экс-коллега Умербаева по депкорпусу Андрей Жирнов, в прошлом созыве работавший в составе аграрного комитета, оказался более осведомленным.

— «Губернатор Травников! Остановите «Кущевку» в Татарском районе!» — с таким плакатом кандидат в ЦК КПРФ Андрей Жирнов вышел на одиночный пикет к зданию правительства региона, — сообщается на сайте реготделения КПРФ. — Повод более чем серьезный — много лет в Татарском районе крестьянские хозяйства обрабатывали землю, пока их участки не засеяло более крупное агропредприятие. Все попытки обратиться в суд ничего не дали, районная администрация заняла «молчаливо-выжидательную» позицию.

Однако, как следует из статистики сайта реготделения КПРФ за период 2015-2020 годов, когда депутат работал в составе аграрного комитета, данный вопрос им ранее на заседаниях комитета ни разу не поднимался. Стоит напомнить, что в настоящий момент Жирнов является кандидатом в депутаты Государственной Думы по одному из избирательных округов.

По данным Seldon Basis, СПК Колхоз «Дмитриевский» создан в 1992 году. Ключевая сфера деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Мустафаев Сергей Ровшан Оглы является директором с августа 2020 года. УК компании — 65 тысяч рублей. Выручка компании в 2020 году составила 79,9 млн рублей (в 2019-м — 1,72 млн), чистая прибыль — 3,67 млн (2,12 млн). До августа 2020 года компанию возглавлял Анатолий Наумцев. Сейчас информация о собственниках колхоза закрыта. Колхоз активно работает по госконтрактам. Всего заключил 30 контрактов в качестве поставщика. Чаще всего контракты заключались c ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-лет. Новосибирской области». В числе заказчиков также дмитриевская школа и детсад, администрация Дмитриевского сельсовета — услуги по вывозу ЖБУ, поставка холодного водоснабжения.