Успешные практики волонтерства бизнеса и власти

25 августа состоялось совместное заседание регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области (НСКВ НСО) и Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. В нем также приняли участие представители других компаний-участников НСКВ НСО: АО «ДХЛ Интернешнл», ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», ООО «Пивоваренная компания «Балтика», Сибирский банк ПАО Сбербанк, Группы «Сибантрацит», Макдоналдс, ООО ПФ «Улыбино», Росбанк, АО «ЭПМ-НовЭЗ». Мероприятие проходило в гибридном формате на фабрике по производству кормов для домашних животных ООО «Марс».

Председатель НСКВ НСО, управляющий по корпоративным вопросам региона ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» Дмитрий Шарков, подводя итоги работы представительства за трехлетний период, отметил:

— Совместная работа с областным Минприродой позволяет нам быть уверенными в устойчивом развитии волонтерского движения и полноценной реализации его потенциала для значительного вклада в системное развитие добровольчества, социально ориентированного на повышение благосостояния Новосибирской области.

Достижениями компаний в сфере реализации волонтерских проектов и социальных программ, а также используемыми подходами для развития культуры добровольчества, мотивации сотрудников и поддержания их волонтерского духа с участниками совещания поделились представители «Макдоналдс», Росбанка и группы «Сибантрацит».

Проведенный мониторинг корпоративной волонтерской активности показал, что в организациях и предприятиях участников НСКВ НСО уже сейчас проводятся свыше 20 различных мероприятий в год. Участники заседания сошлись во мнении, что добровольчество дает хорошую возможность для самореализации и получения новых навыков у сотрудников.

Лариса Серова, консультант Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, куратор корпоративного волонтерства в межведомственном совете по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в Новосибирской области в своем выступлении предложила рассмотреть новые направления волонтерской деятельности в сфере развития экологических троп и отметила:

— За 3 года работы Совет корпоративного волонтерства Новосибирской области показал, что имеет огромный потенциал для дальнейшего развития. В компаниях наметился единый подход к развитию корпоративного волонтерства, систематизации знаний и опыта. Именно благодаря совместным усилиям, открытому диалогу между участниками Совета успешно реализуются волонтерские экологические и социальные проекты.

Также в ходе заседания участники обсудили и утвердили план совместных с Минприродой региона мероприятий на второе полугодие 2021 года. Главный упор будет сделан на участии корпоративных волонтеров в экологической акции по посадке леса в рамках нацпроекта «Экология» в части федерального проекта «Сохраним лес» и в субботниках по уборке берегов водных объектов в рамках акции «Вода России». Кроме этого, будет продолжена работа по проведению на производственных площадках компаний-участников НСКВ НСО экологических экскурсий и эко-уроков для студентов «Зеленых вузов» Новосибирска.