Россиян призвали отложить покупку автомобиля на год

Всем, кто хотел в этом году приобрести новый автомобиль, стоит отложить покупку на год–полтора. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

По его словам, к этому времени цены на рынке должны прийти в норму, а дефицит машин прекратится. Пока приобретать транспорт невыгодно.

— Когда меня спрашивают, когда покупать автомобиль, я говорю: «Ребята, подождите год–полтора, лучше потратьте сто тысяч рублей на восстановление автомобиля, на котором вы сейчас ездите, не избавляйтесь от него, просто подождите, не попадайтесь на эту удочку», — сказал собеседник «ВМ».

Сегодня в России наблюдается не только дефицит автомобилей, но и завышение цен на них. По мнению эксперта, причиной дефицита машин на рынке, особенно премиум-класса, и роста цен на них являются проблемы в экономике, возникшие из-за пандемии: нехватка деталей и запчастей, подорожание логистики, а также вынужденное желание отечественных автодилеров заработать при продаже больше.

В такой ситуации Хайцеэр посоветовал автомобилистам повременить с покупкой нового авто, а в это время потратить лишние деньги на восстановление машины, на которой они ездят сейчас.

Ранее российским автомобилистам облегчили правила получения полиса ОСАГО. Теперь водителям больше не нужно предоставлять документ о прохождении техосмотра, когда они заключают договор об обязательном страховании, а отсутствие документа о техосмотре не повлечет наказания, если автомобиль попадет в ДТП.