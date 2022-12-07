В театре «Красный факел» готовится декабрьская премьера романтической драмы «Ромео и Жанетта»

На Малой сцене Новосибирского академического драматического театра «Красный факел» романтическая драма «Ромео и Жанетта» по пьесе Жана Ануя.

Репертуар Малой сцены «Красного факела» пополнится в декабре еще одной постановкой Константина Телегина. Здесь уже успешно идут его «ЧУднЫе люди» по рассказам Василия Шукшина и «Мы идем смотреть “Чапаева”» по пьесе Олега Данилова, а теперь режиссер обратился к европейской драматургии.

«Ромео и Жанетту» (которая также известна под названием «Нас обвенчает прилив») Жан Ануй написал сразу после своей знаменитой «Антигоны» – в 1945 году. И в этой пьесе автор вновь ставит своих героев перед важным выбором.

Любовь – тихая гавань, или любовь – бушующая стихия? От решения, которое предстоит принять молодым героям, зависит их будущее. Фредерик и Юлия помолвлены – перед свадьбой жених вместе с матерью приезжает в дом будущих родственников. Фредерик впервые видит сестру Юлии – вольную, непокорную Жанетту, и между ними мгновенно вспыхивает сильное чувство. Они не могут быть вместе и не могут быть порознь, разум и чувства вступают в неравную борьбу, которая стремительно идет к неумолимой развязке.

Отсылка к шекспировской трагедии в названии, разумеется, неслучайна – в судьбе влюбленных Фредерика и Жанетты вряд ли возможен хэппи-энд в общепринятом понимании этого слова. И тем не менее история звучит как гимн любви. «Мне хочется утвердить мысль, что любовь необходима даже не конкретному человеку, а всему человечеству. Да, можно говорить о ней как об аномалии, о чем-то выводящем из равновесия, но без этого выхода из зоны комфорта не было бы эволюции, прогресса, мы не могли бы развиваться. Любовь – это наш двигатель», – говорит режиссер Константин Телегин.

В постановке заняты и молодые артисты, и заслуженные мастера. Центральные роли репетируют две пары актеров, и здесь для новосибирских театралов таится сюрприз – Фредерика в разных составах сыграют Вадим Гусельников и актер Сибирского камерного театра «13 трамвай» Андрей Калашник, а Жанетту – актриса «Первого театра» Елизавета Маслобоева и студентка НГТИ Вероника Вороненко.

Премьерные показы «Ромео и Жанетты» состоятся 16, 17 и 18 декабря.

Возраст: 16+