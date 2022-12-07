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Новосибирцы пытаются спасти граффити с врачом в центре города

  • 07/12/2022, 11:39
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граффити с врачом
Речь идет о мурале мексиканца Трепо Паркера, который украсил стену пятиэтажки на улице Фрунзе, 4.

В Новосибирске разгорелись нешуточные страсти вокруг мурала, нарисованного мексиканцем Трепо Паркером, сообщает КП-Новосибирск. Иностранец изобразил на стене пятиэтажки на улице Фрунзе, 4 граффити, на котором врач в руках держит сердце. Однако только после того, как работа была завершена, выяснилось, что с местными властями художник работу не согласовал. В связи с чем граффити оказалось под угрозой демонтажа.

Следует отметить, что большинству новосибирцев мурал запал в душу, именно поэтому у него появился шанс на спасение.

Напомним, еще в декабре 2015 года вышло постановление мэрии «О порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска», в соответствии с которым прежде чем приступать к панно (именно так в документе называются любая настенная живопись), художник должен подать заявление в худсовет, в котором указывает свое имя, место размещения и обоснование, чем полезна и важна будет его работа.

Отмечается, что портрет хирурга появился на торце дома еще в сентябре. А в конце ноября администрация Центрального района подала акт, где указала, что граффити, «размещение которого не соответствует требованиям», нужно демонтировать, по сути просто закрасить.

За художника вступилась вице-мэр Анна Терешкова. По ее словам, это очень нужный проект, ведь врачи спасали жизни в пандемию и продолжают это делать сегодня.

Жители города всеми силами пытаются спасти граффити — уже около 1000 человек подписали онлайн-петицию. Но защитникам необходимо еще и направить письма напрямую в мэрию до 12 декабря. Чем больше наберется голосов «за», тем больше шансов сохранить и узаконить работу Трепо Паркера.

Фото Марины Шабаевой

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Регионы: Новосибирск

Теги : мурал Трепо Паркера граффити с врачом граффити


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