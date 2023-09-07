ЗАГС Новосибирской области опубликовал самые распространенные имена

Обнародованы самые распространенные и необычные имена, которыми называли детей в Новосибирской области. Об этом сообщает региональное Управление по делам ЗАГС.

Самые популярные имена у мальчиков: Артем, Михаил, Александр.

Девочек чаще всего называли Евой, Софией, Марией.

Самые необычные имена: Анас, Демьян, Динислам, Назар.

Напомним, что в общей сложности за последние семь месяцев в Новосибирской области родились 15075 детей, а умерли 20605 человек. За июль в Новосибирской области появились на свет 2278 младенцев. Количество умерших в регионе составило 2896 человек.

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