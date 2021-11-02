В Толмачево грузовой автомобиль столкнулся с самолетом Boeing 737

Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка столкновения грузового автомобиля с самолетом Boeing 737, которое произошло на территории международного аэропорта Новосибирск имени А.И. Покрышкина, сообщает пресс-служба ведомства.

— Предварительно установлено, что 1 ноября 2021 года около 7 часов утра местного времени на территории международного аэропорта Новосибирск имени А.И. Покрышкина автомобиль, перевозивший бортовое питание, задел правое крыло самолета Boeing 737, который не эксплуатировался. В результате происшествия была повреждена окантовка указанного крыла, — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе сумма материального ущерба, причиненного авиакомпании.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в ходе проверки будет дана оценка, как действиям водителя грузового автомобиля, так и действиям наземных служб аэропорта.