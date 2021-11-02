Маркетплейсы в смартфонах: продавцы против новации

Вячеслав Чеглов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова:

Суть идеи

Доля онлайн-сегмента в продажах не столь высока сейчас и достигает, по разным оценкам, от 5 до 10% розничного оборота. Но вот темпы роста онлайн-каналов крупнейших компаний достигают 80–100% и более. ОчевидноЮ что уже в ближайшие несколько лет каждый пятый рубль торговля будет зарабатывать онлайн.

Поддерживать такие темпы субъекты онлайн-торговли могут, только переманивая клиентов из офлайна. Убедить потребителя установить на любимое устройство мобильное приложение продавца сложно, требуется затратить время, дать серьезные скидки. Выгоднее, когда это приложение предустановлено на смартфон (это стоит от 0,6 до 1 долл.) и портал почти открыт!

Это прямая возможность формирования поведенческой модели покупателя, его спроса. Поэтому тот, кто смог заложить в девайсы свои инструменты, тот и получает прямой выход на потребителя со своими товарами и услугами и более короткий путь к закреплению лояльности. Например, «Яндекс» и Mail уже имеют больше лояльных пользователей, чем лидер торговли в России X5 Retail Group.

Почему отрасль против?

Не всех устраивает, что главный претендент на предустановку в смартфоны должен иметь самую распространенную клиентуру. Такие критерии вполне подходят Wildberries, поэтому возникает предположение, что компания заинтересована занять новую нишу.

Понятно, что конкуренты недовольны. Ведь преимущественное право прямого доступа к потребителю, похоже, может нарушить сложившийся баланс сил. Проблему усугубляет то, что антимонопольные положения закона о торговле (ни про предел в доле рынка в 25%, ни про равный доступ к потребителю) до сих пор не распространяются на сферу онлайн-продаж. Особенности онлайн-торговли не прописаны и в законе о конкуренции. Позиция ФАС пока четко не прописана, ведомство решило определять только структуру устанавливаемого контента, дав производителю или торговцу возможность выбирать, чье приложение ставить.

Что дальше?

Возможно два сценария.

Первый: предустановка приложения маркетплейса будет признана необязательной, но у продавца будет право добровольно действовать в этом направлении. Тогда начнется нормальная конкуренция маркетплейсов за место под солнцем. Это более вероятный сценарий.

Второй: будет предложено одновременно ставить приложения двух крупнейших отечественных маркетплейсов. Но где их взять? Ведь в собственниках одного маркетплейса есть венчурный фонд, а у других — иностранные следы. И тогда побеждает один? А если он решится на IPO, и в собственниках акций появятся иностранцы? В такой ситуации, кажется, проще купить право предустановки на общих условиях, чем получить негативную реакцию конкурентов.

Материал предоставлен РЭУ им. Г.В. Плеханова