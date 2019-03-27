Владельцы частных котельных настаивают на возвращении в схему теплоснабжения

— Сегодня в Новосибирске работает 64 локальных котельных, которые вырабатывают 30% тепла. Актуализированная схема теплоснабжения Новосибирска была принята прошлым летом без участия собственников, депутатов, мэрии. Что мы по ней получили? Было задание от «Сибэко»: вывести из эксплуатации две частные котельные. Новый собственник вывел из схемы все, кроме котельных СГК, — заявил на совещании в мэрии собственник ГК «Дискус», депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай.

— Асмодьяров (глава департамента) показывает мне бумагу, которая прошла через муниципалитет, публичные слушания и ушла в Минэнерго, где говорится, что нашей котельной сейчас не существует. Меня при свидетелях заверяли, в том числе при замгубернаторе Сергее Семке, что никто не будет выводить котельную из схемы. Сегодня проектировщики запросили у меня информацию по выводу этой котельной из оборота. И таких котельных в городе 64. Это рабочие места, схема безопасности, а об эффективности этих котельных давайте поспорим! — возмутился Джулай.

По его словам, недавно от Минэнерго РФ поступило указание «умножить на ноль» все котельные, в том числе на Южно-Чемском жилмассиве. Джулай напомнил, что его компания специально приобрела эту котельную для теплоснабжения жилмассива, реконструировала ее и провела теплотрассу для обеспечения домов. В результате «Дискус» не может получить в областном департаменте по тарифам тариф для обеспечения теплом потребителей жилмассива.

— Мы говорили это неоднократно. Жесткий разговор по поводу схему теплоснабжения состоялся у мэра Новосибирска с руководителем компании, который находится в Москве. Тогда было сказано: пока вы не выработаете процедуры, и они — в соответствии с законом о теплоснабжении — не будут выполняться, никакие разговоры о ценовой зоне и других вещах вестись не будут, — отметил Сафиуллин. — Перечень объектов, которые поставлены к выводу из схемы, нам в мэрию представлен. Был момент, когда к нам серьезно начали обращаться собственники источников тепла — они возмутились позицией, но мы эту ситуацию поправили. Ко мне больше никто не приходил и не жаловался. В отношении вашего объекта моя личная позиция — не трогайте.

Заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин заявил, что принципиальной позицией мэрии сегодня является то, что ни одна котельная не будет выведена из схемы теплоснабжения до того, как муниципалитет даст согласие по этому поводу.

Руководитель Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей Колмаков пояснил, что в 2018 году в городе было закрыто около 10 котельных. Со всеми собственниками это решение было согласовано.

— У нас нет задачи что-то закрывать, придушить. Что касается зоны Южно-Чемского жилмассива… Я неоднократно говорил, что у нас тут 300 метров максимум и переключить этот участок на ТЭЦ-3 не составляет проблем, но, безусловно, никто ночью с трубой через забор не полезет, — добавил Колмаков. — Есть желание, есть возможность — работает котельная Алексея Юрьевича (Джулая).

— Предлагаю от имени мэрии, как лица, которое обязано разрабатывать и исполнять схему теплоснабжения, обратиться в департамент и подтвердить, что мэрия не принимала решения по исключению локальных котельных из схемы теплоснабжения, — говорит Шибанов. — Схема теплоснабжения должна разрабатываться не по инициативе СГК, а по решению муниципалитета. Тогда вопросы с балансом локальных котельных и централизованного теплоснабжения не будут возникать.

Руководитель Межотраслевого фонда энергосбережения и развития топливно-энергетического комплекса Новосибирской области Алексей Шибанов констатировал, что в городе сложилась интересная ситуация. С одной стороны, рабочая группа, созданная под руководством Сергея Семки, приняла решение, что актуализированная схема теплоснабжения 2018 года не является основанием для департамента по тарифам по исключению работ по тарификации тех котельных, которые были поименованы в списке отключаемых. С другой — департамент работает с документами, в том числе поступающими от Минэнерго РФ, и обязан учитывать схему.

Представитель департамента ЖКХ и энергетики мэрии пояснил, что соответствующее письмо в департамент по тарифам области уже направлено. По урегулированию сложившейся ситуации работает рабочая группа. В целом, по его словам, в Новосибирске сегодня действуют 260 котельных, с учетом тех, что расположены на производственных объектах.

Алексей Шибанов также отметил, что среди собственников частных котельных есть юрлица, которые хотели бы выйти из этого бизнеса. Их желания должны быть учтены в максимально быстрые сроки. Есть те, кто не хочет участвовать в актуализации системы. С ними, по его словам, нужно жестко решать вопрос через отключение. В результате в схеме останутся те, кто заинтересован работать и дееспособен.

— При обсуждении бюджета города на следующий год предлагаю включить в расходы статью финансирования подготовки актуализированной схемы. Речь идет о 18-25 млн рублей. Либо рассмотреть возможность выполнения этой работы совместно с бизнесом. Тогда мэрия сможет снять все конфликтные ситуации и вести работу в своих интересах, — заметил Шибанов.

Алексей Джулай предложил, чтобы бизнес финансировал актуализацию схемы пропорционально мощности, которую отдает населению, а ее разработку должен вести муниципалитет. По мнению депутата, это позволит избежать финансовой нагрузки на бюджет.

— Позиция СГК, как монополиста, по отношению к локальным котельным вполне понятна. Они исходят из экономических соображений, так как им дешевле все тепло «загнать» в одну трубу, — прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-подхода. — Одномоментно решить судьбу локальных котельных невозможно. В Новосибирске есть места, где они незаменимы, так как в обозримом будущем нет возможности подключить дома и прочие объекты к трубе. Мы еще раз подтверждаем, что не будет ни одного отключения локальной котельной без согласия мэрии.

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