Владельцы частных котельных настаивают на возвращении в схему теплоснабжения

— Сегодня в Новосибирске работает 64 локальных котельных, которые вырабатывают 30% тепла. Актуализированная схема теплоснабжения Новосибирска была принята прошлым летом без участия собственников, депутатов, мэрии. Что мы по ней получили? Было задание от «Сибэко»: вывести из эксплуатации две частные котельные. Новый собственник вывел из схемы все, кроме котельных СГК, — заявил на совещании в мэрии собственник ГК «Дискус», депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай.
— Асмодьяров (глава департамента) показывает мне бумагу, которая прошла через муниципалитет, публичные слушания и ушла в Минэнерго, где говорится, что нашей котельной сейчас не существует. Меня при свидетелях заверяли, в том числе при замгубернаторе Сергее Семке, что никто не будет выводить котельную из схемы. Сегодня проектировщики запросили у меня информацию по выводу этой котельной из оборота. И таких котельных в городе 64. Это рабочие места, схема безопасности, а об эффективности этих котельных давайте поспорим! — возмутился Джулай.
— Мы говорили это неоднократно. Жесткий разговор по поводу схему теплоснабжения состоялся у мэра Новосибирска с руководителем компании, который находится в Москве. Тогда было сказано: пока вы не выработаете процедуры, и они — в соответствии с законом о теплоснабжении — не будут выполняться, никакие разговоры о ценовой зоне и других вещах вестись не будут, — отметил Сафиуллин. — Перечень объектов, которые поставлены к выводу из схемы, нам в мэрию представлен. Был момент, когда к нам серьезно начали обращаться собственники источников тепла — они возмутились позицией, но мы эту ситуацию поправили. Ко мне больше никто не приходил и не жаловался. В отношении вашего объекта моя личная позиция — не трогайте.
Руководитель Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей Колмаков пояснил, что в 2018 году в городе было закрыто около 10 котельных. Со всеми собственниками это решение было согласовано.
— У нас нет задачи что-то закрывать, придушить. Что касается зоны Южно-Чемского жилмассива… Я неоднократно говорил, что у нас тут 300 метров максимум и переключить этот участок на ТЭЦ-3 не составляет проблем, но, безусловно, никто ночью с трубой через забор не полезет, — добавил Колмаков. — Есть желание, есть возможность — работает котельная Алексея Юрьевича (Джулая).
— Предлагаю от имени мэрии, как лица, которое обязано разрабатывать и исполнять схему теплоснабжения, обратиться в департамент и подтвердить, что мэрия не принимала решения по исключению локальных котельных из схемы теплоснабжения, — говорит Шибанов. — Схема теплоснабжения должна разрабатываться не по инициативе СГК, а по решению муниципалитета. Тогда вопросы с балансом локальных котельных и централизованного теплоснабжения не будут возникать.
Представитель департамента ЖКХ и энергетики мэрии пояснил, что соответствующее письмо в департамент по тарифам области уже направлено. По урегулированию сложившейся ситуации работает рабочая группа. В целом, по его словам, в Новосибирске сегодня действуют 260 котельных, с учетом тех, что расположены на производственных объектах.
Алексей Шибанов также отметил, что среди собственников частных котельных есть юрлица, которые хотели бы выйти из этого бизнеса. Их желания должны быть учтены в максимально быстрые сроки. Есть те, кто не хочет участвовать в актуализации системы. С ними, по его словам, нужно жестко решать вопрос через отключение. В результате в схеме останутся те, кто заинтересован работать и дееспособен.
— При обсуждении бюджета города на следующий год предлагаю включить в расходы статью финансирования подготовки актуализированной схемы. Речь идет о 18-25 млн рублей. Либо рассмотреть возможность выполнения этой работы совместно с бизнесом. Тогда мэрия сможет снять все конфликтные ситуации и вести работу в своих интересах, — заметил Шибанов.
Алексей Джулай предложил, чтобы бизнес финансировал актуализацию схемы пропорционально мощности, которую отдает населению, а ее разработку должен вести муниципалитет. По мнению депутата, это позволит избежать финансовой нагрузки на бюджет.
— Позиция СГК, как монополиста, по отношению к локальным котельным вполне понятна. Они исходят из экономических соображений, так как им дешевле все тепло «загнать» в одну трубу, — прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-подхода. — Одномоментно решить судьбу локальных котельных невозможно. В Новосибирске есть места, где они незаменимы, так как в обозримом будущем нет возможности подключить дома и прочие объекты к трубе. Мы еще раз подтверждаем, что не будет ни одного отключения локальной котельной без согласия мэрии.
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