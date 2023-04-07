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Томская птицефабрика получила разрешение на эксплуатацию очистных сооружений

  • 07/04/2023, 10:04
Автор:
очистные сооружения на птицефабрике
Росприроднадзор дал разрешение на их ввод в эксплуатацию.

ООО «Межениновская птицефабрика» (Томск) построила очистные сооружения (НВОС I категории) на своей территории. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора.

— Чтобы ввести их в эксплуатацию, птицефабрике требуется в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 55, частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации получить заключение органа федерального государственного экологического надзора на объект капитального строительства (ЭКОЗОС), — говорится в сообщении.

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В связи с этим общество обратилось в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора с заявлением. На его основании инспекторы отдела государственного экологического надзора по Томской области провели внеплановую выездную проверку и оценили очистные сооружения на соответствие обязательным экологическим требованиям.

По итогам контрольно-надзорного мероприятия ООО «Межениновская птицефабрика» получило положительное заключение Росприроднадзора на построенный объект капитального строительства.

ООО «Межениновская птицефабрика»— один из крупнейших производителей мяса цыплят-бройлеров в Западной Сибири, продукция поставляется в Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую, Иркутскую области, Алтайский и Красноярский края. В производственный комплекс птицефабрики входят инкубаторий, цеха выращивания, производственная лаборатория, цех убоя, колбасный участок, участок полуфабрикатов и логистический центр. На предприятии работают 1,6 тыс. человек.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», основными совладельцами ООО «Межениновская птицефабрика» являются Элина Ладыченко, Андрей Чуркин и Владимир Хорошилов, они же являются основными совладельцами АО «Новосибирская птицефабрика».

Напомним, с 1 марта в России начал действовать закон о побочных продуктах животноводства.При условии их использования с соблюдением законодательных требований побочные продукты не признаются отходами, а собственник освобождается от получения лицензии на хранение этих отходов и платы за негативное воздействие на окружающую среду. Если требования нарушаются, то компании и ответственные лица будут привлекаться к административной ответственности, а побочные продукты признаются отходами с взиманием платы за негативное воздействие.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Томской области заключили «мусорную» концессию.

Фото с сайта правительства Томской области

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Рубрики : ЦУР Власть Бизнес Агропром

Регионы: Томская область

Теги : Очистные сооружения Межениновская птицефабрика


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