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Школу с бассейном и витражным остеклением построят к концу года в Октябрьском районе

  • 11/04/2023, 11:29
власть
Новое здание для лицея № 185 в Октябрьском районе строится по уникальному проекту – в нём предусмотрены бассейн, амфитеатр и большие окна с витражным остеклением.

Завершить строительство планируют к концу текущего года. Об этом в ходе выездного совещания сообщил мэр Анатолий Локоть.

«На этом месте раньше была школа, построенная из блоков. Она находилась в очень плохом состоянии. Было принято решение снести её и возвести новое здание за счёт нацпроекта «Образование». Участок сложный, неправильной формы, поэтому проект новой школы особенный. Здание рассчитано почти на тысячу школьников – на перспективу, потому что микрорайон активно застраивается, уходит частный сектор, строятся многоквартирные дома, количество учащихся будет только увеличиваться», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Новое здание для лицея № 185 на ул. Тургенева, 84 в Октябрьском районе рассчитано на 975 учащихся в одну смену. Здание школы включает четыре надземных и один подвальный этаж, разделено на три функциональных блока: блок А – для начальной школы, блок Б – административный, с помещениями общего назначения, блок В – для классов средней и старшей школы, там же разместится бассейн длиной 25 метров на четыре дорожки. В подвале оборудуют подсобные и технические помещения. На время строительства нового здания ученики лицея распределены по двум другим школам.

Как отметила генеральный директор подрядной организации ООО ПКФ «Агросервис» Светлана Григорьева, школа строится по уникальному проекту: «У здания необычная геометрическая форма, оно имеет криволинейные очертания. Это связано с особенностями земельного участка. Новая школа по площади будет в четыре раза больше старой. Здесь предусмотрено размещение амфитеатра, бассейна. Помещения будут светлыми и просторными за счет высоких, четырёхметровых потолков и витражного остекления. Учреждение будет оснащено по самым современным технологиям».

В настоящее время из зоны застройки вынесены все инженерные коммуникации, возводится монолитный каркас, заполняется кирпичной кладкой. Возведены перекрытия на уровне третьего этажа. Продолжаются работы по строительству сетей связи, идёт разработка котлована под устройство тепловой сети.

Мэр Анатолий Локоть подчеркнул, что в Новосибирске одновременно идёт строительство трёх новых школ на месте ранее снесённых ветхих образовательных учреждений. Это школы № 54, 57 и 185. Кроме того, в этом году планируется возвести новую школу на ул. Забалуева.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : образование власть Анатолий Локоть


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