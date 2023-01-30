«Шерегеш» посетило уже более миллиона туристов

В спортивно-туристическом комплексе «Шерегеш» подсчитали, что количество посещений в горнолыжном сезоне 2022-2023 уже на 39 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— В этом сезоне появился единый ски-пасс для всех туристов, а для кузбассовцев действует программа лояльности с кэшбеком. СТК «Шерегеш» признан лучшим горнолыжным курортом Сибири. В прошлом году в зимнем сезоне в «Шерегеше» было более 2 миллионов туристов, в этом году мы планируем превысить этот показатель, — подчеркнул Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области.

Программа возврата части потраченных на отдых средств для жителей Кузбасса заработала по поручению губернатора. Туристы оплачивают проживание, питание, оздоровительные процедуры, экскурсии и другие услуги, а после — получают от 10% кешбэка на карту. Сейчас среди партнеров программы уже 27 объектов. Это гостиницы, рестораны, подъемники. Программой уже воспользовались более 3 тысяч человек.

В этом году в Шерегеше начала работать объездная дорога из поселка, которая существенно снизила время в пути до подъемников.

На новогодних праздниках в «Шерегеше» отдохнули более 170 тысяч человек. Кроме кузбассовцев горнолыжный курорт посещают жители Москвы, Владивостока, Санкт-Петербурга, Симферополя, Сочи, Южно-Сахалинска, Красноярска, Абакана, а также туристы из Белоруссии и Казахстана.

Помимо катания, гостям курорта доступны полеты на воздушном шаре, пешие и вертолетные экскурсии, работает хаски-парк, веревочный парк и многое другое.

Туристов привлекают различные мероприятия и активности, которые регулярно проходят на курорте. Так, 11 февраля будут отмечать 42-й день рождения «Шерегеша», с 23 февраля по 5 марта будут проходить II Международные спортивные игры «Дети Азии», Шерегеш примет соревнования по волейболу на снегу. Также в этом горнолыжном сезоне гости смогут побывать на финале чемпионата России по снежному волейболу 2 апреля, приехать на традиционные масленичные гуляния.

Всего в сезоне 2022-2023 на главном курорте Сибири работают 93 гостиницы, 18 подъемников, доступны 56 км трасс различной сложности. На курорте развита инфраструктура: более 30 пунктов проката и свыше 30 инструкторских школ. На выбор туристов — более 50 спа-центров и бань, более 70 ресторанов, кафе, баров.

В ближайшем будущем здесь появится еще больше возможностей для туристов. До 2030 года на развитие курорта «Шерегеш» будет направлено более 150 млрд рублей инвестиций. Инвесторы уже зашли на площадки строительства новых гостиниц, апартаментов и жилых комплексов.

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