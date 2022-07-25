Правительство региона готово заплатить застройщикам больше за квадратные метры

— Подготовлены изменения в региональную программу, которые подразумевают увеличение стоимости расселения аварийного жилищного фонда в 2022- 2024 годах до 68319 рублей за кв. м (Ранее — 53948 рублей. — Ред.), — сообщил на оперативном совещании в правительстве министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов.

В середине июля на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента чиновник пояснял, что эти изменения обусловлены приказом Минстроя России о нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие 2022 года.

— Мы физически не можем выполнить эту программу. Вы сегодня предлагаете, чтобы мы, как застройщики, продавали жилье по цене 68 тысяч рублей за кв. м. Это нереальная цена. Металл и песок подорожали на 100%, цемент — на 32% и т.д., — говорил депутат, гендиректор ГК «КПД-Газстрой» Евгений Покровский. — Да, сейчас есть определенное снижение цен на стройматериалы, но она все равно не соответствует себестоимости произведенного продукта. Те квартиры, которые вы сегодня ставите в программу, идут с отделкой, а там столько комплектующих, на которые сильно выросли цены. Не думаю, что у вас стоит очередь из застройщиков на продажу квартир.

Впрочем, судя по комментариям застройщиков, даже увеличенная выкупная цена квадратного метра рынку малоинтересна.

Депутат, экс-директор «Агентства развития жилищного стриотельства» Вячеслав Илюхин также отметил, что сложившаяся себестоимость по строительству жилья выше суммы, которая сейчас закладывается в госпрограмму.

— Увеличивать мы увеличиваем, но будет ли этого достаточно для того, чтобы решить проблему с ветхим и аварийным жильем? — интересовался он. — Ни для кого не секрет, что программа буксует много лет. Я 15 лет был депутатом в горсовете Новосибирска, и все это время мы обсуждали ветхое и аварийное жилье. Еще в первый созыв посчитал, что для решения этой проблемы в Новосибирске нужны 54 года. И эта цифра не меняется.

Денис Архипов согласился, что 68 тысяч рублей за «квадрат», мягко говоря, невысокая цена, не соответствующая рынку.

— Мы отталкиваемся от того, что цена установлена Минстроем РФ. Фонд реформирования ЖКХ через правительство РФ разрешил использовать эту стоимость. Мы понимаем, что сельскую территорию закроем. Мы видим, где выкупная стоимость, где приобретается на вторичке, — комментирует министр. — В городе Новосибирске ситуация гораздо сложнее. Мэрия через свое подведомственное учреждение выступает заказчиком дома, куда планирует расселить «аварийщиков». По себестоимости мы видим, что этих средств недостаточно. Мэрия города обращается за помощью, и мы это сейчас обсуждаем. Речь идет о докапитализации программы города.

Вячеслав Илюхин заявил, что, при всем его уважении, «мэрия объективно не сможет построить лучше и дешевле, чем ведущие застройщики».

— Мы уже видим, что мэрия не укладывается в 68 тысяч рублей, с учетом земли и технических условий, — подчеркнул он.

Евгений Покровский предложил подготовить обращение на имя заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина о том, что себестоимость строительства в Новосибирской области не соответствует цене, которая прописана в программе по расселению ветхого и аварийного жилья, программе по предоставлению квартир детям-сиротам и т.д.

Напомним, мэрия Новосибирска строит для «переселенцев» десятиэтажный дом на улице Степной. Работы на объекте выполняет ООО ПКФ «Агросервис». Сдать объект с чистовой отделкой подрядчик планирует в начале осени. В доме 70 квартир. В них планируется переселить жителей домов, расположенных на улицах Никитина, Бурденко, Гусинобродском шоссе, которые были признаны аварийными в 2013-2015 годах. Кроме того, муниципалитет анонсировал, что в 2022 году на улице Степной планируется начать строительство еще одного дома, куда расселят людей, живущих в муниципальных квартирах (на праве соцнайма), признанных аварийными до 1 января 2017 года.

В феврале 2022 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по городу Новосибирску на 2022 год для расчета объемов бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области, предусмотренных на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений гражданам, указанным в Федеральном законе от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Новый норматив, по которому мэрия планировала покупать жилье у застройщиков, составлял 91286 рублей.

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