Лидером по дефициту персонала в Сибири стал Красноярский край

К концу 2022 года на российском рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей. В четвертом квартале на каждого безработного россиянина приходилось 2,5 вакансии, это максимальный показатель с 2005 года. Об этом сообщила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Спрос компаний на рабочую силу, то есть количество вакантных мест, в четвертом квартале снизился в годовом выражении на 17,6%, однако численность вставших на биржу труда уменьшилась еще более значительно — на 32,3%, то есть на треть. В результате на рынке труда образовался наибольший за последние годы разрыв между спросом и предложением.

По Сибири ситуация с количеством вакансий на одного соискателя в декабре 2022 года следующая:

Республика Алтай — 0,27

Республика Тыва — 0,22

Республика Хакасия — 1,8

Алтайский край — 1,4

Красноярский край — 4,1

Иркутская область — 3,9

Кемеровская область — 3,2

Новосибирская область — 2,4

Омская область — 2

Томская область — 1,6

Как отмечает Елена Трубникова, президент FinExpertiza, на российском рынке труда сохраняется сильное межрегиональное расслоение.

— Квалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места концентрируются в крупнейших городах, куда со всей страны стекаются наиболее компетентные и мотивированные кадры. В небогатых регионах ключевым работодателем выступает государство и отдельные системообразующие предприятия, — комментирует Елена Трубникова. — Ухудшение ситуации произошло в первую очередь в индустриализированных регионах, где снижение объемов производства привело к сокращению занятости. Одновременно в индустриальном секторе наблюдается дефицит «синих воротничков». Рынки труда крупнейших городских агломераций являются более устойчивыми, однако общее снижение экономической активности, безусловно, сказывается и на них.

Ранее редакция сообщала о том, что на реконструкцию цирка в Красноярском крае выделили 200 млн из федерального бюджета.