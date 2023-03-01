Лидером по дефициту персонала в Сибири стал Красноярский край

К концу 2022 года на российском рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей. В четвертом квартале на каждого безработного россиянина приходилось 2,5 вакансии, это максимальный показатель с 2005 года. Об этом сообщила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
По Сибири ситуация с количеством вакансий на одного соискателя в декабре 2022 года следующая:
Как отмечает Елена Трубникова, президент FinExpertiza, на российском рынке труда сохраняется сильное межрегиональное расслоение.
— Квалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места концентрируются в крупнейших городах, куда со всей страны стекаются наиболее компетентные и мотивированные кадры. В небогатых регионах ключевым работодателем выступает государство и отдельные системообразующие предприятия, — комментирует Елена Трубникова. — Ухудшение ситуации произошло в первую очередь в индустриализированных регионах, где снижение объемов производства привело к сокращению занятости. Одновременно в индустриальном секторе наблюдается дефицит «синих воротничков». Рынки труда крупнейших городских агломераций являются более устойчивыми, однако общее снижение экономической активности, безусловно, сказывается и на них.
Ранее редакция сообщала о том, что на реконструкцию цирка в Красноярском крае выделили 200 млн из федерального бюджета.
Фото с страницы правительства Новосибирской области в «ВКонтакте»
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