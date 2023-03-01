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Лидером по дефициту персонала в Сибири стал Красноярский край

  • 01/03/2023, 14:48
дефицит кадров
На одного соискателя в регионе приходится чуть больше четырех вакансий.

К концу 2022 года на российском рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей. В четвертом квартале на каждого безработного россиянина приходилось 2,5 вакансии, это максимальный показатель с 2005 года. Об этом сообщила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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Спрос компаний на рабочую силу, то есть количество вакантных мест, в четвертом квартале снизился в годовом выражении на 17,6%, однако численность вставших на биржу труда уменьшилась еще более значительно — на 32,3%, то есть на треть. В результате на рынке труда образовался наибольший за последние годы разрыв между спросом и предложением.

По Сибири ситуация с количеством вакансий на одного соискателя в декабре 2022 года следующая:

  • Республика Алтай — 0,27
  • Республика Тыва — 0,22
  • Республика Хакасия — 1,8
  • Алтайский край — 1,4
  • Красноярский край — 4,1
  • Иркутская область — 3,9
  • Кемеровская область — 3,2
  • Новосибирская область — 2,4
  • Омская область — 2
  • Томская область — 1,6

Как отмечает Елена Трубникова, президент FinExpertiza, на российском рынке труда сохраняется сильное межрегиональное расслоение.

— Квалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места концентрируются в крупнейших городах, куда со всей страны стекаются наиболее компетентные и мотивированные кадры. В небогатых регионах ключевым работодателем выступает государство и отдельные системообразующие предприятия, — комментирует Елена Трубникова. — Ухудшение ситуации произошло в первую очередь в индустриализированных регионах, где снижение объемов производства привело к сокращению занятости. Одновременно в индустриальном секторе наблюдается дефицит «синих воротничков». Рынки труда крупнейших городских агломераций являются более устойчивыми, однако общее снижение экономической активности, безусловно, сказывается и на них.

 

Ранее редакция сообщала о том,  что на реконструкцию цирка в Красноярском крае выделили 200 млн из федерального бюджета.

Фото с страницы правительства Новосибирской области в «ВКонтакте»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь

Теги : рынок труда дефицит кадров вакансии для соискателей


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