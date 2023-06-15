В тоннелях новосибирского метро появился скоростной LTE-интернет

МТС запустил LTE-интернет на протяжении всей Дзержинской («зеленой») линии новосибирского метро, сообщает пресс-служба компании. Теперь скоростной мобильный интернет заработал не только на станциях Площадь Гарина-Михайловского, Сибирская, Маршала Покрышкина, Березовая роща и Золотая Нива, но и в тоннелях между ними.

Сегодня голосовой связью и мобильным LTE-интернетом обеспечены первые пять станций и более трети тоннелей новосибирского метро. Это позволит во время движения поезда непрерывно пользоваться всеми онлайн-сервисами в высоком качестве. Ранее связь 4G МТС была на всех станциях новосибирской подземки, включая платформы, зоны касс и эскалаторы. Планируется, что связь МТС во всех тоннелях Новосибирского метрополитена появится в течение года.