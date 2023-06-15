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В тоннелях новосибирского метро появился скоростной LTE-интернет

  • 15/06/2023, 11:52
В тоннелях новосибирского метро появился скоростной LTE-интернет
На сегодняшний день голосовой связью и мобильным LTE-интернетом в целом обеспечены пять станций и более трети тоннелей новосибирского метро.

МТС запустил LTE-интернет на протяжении всей Дзержинской («зеленой») линии новосибирского метро, сообщает пресс-служба компании. Теперь скоростной мобильный интернет заработал не только на станциях Площадь Гарина-Михайловского, Сибирская, Маршала Покрышкина, Березовая роща и Золотая Нива, но и в тоннелях между ними.

Сегодня голосовой связью и мобильным LTE-интернетом обеспечены первые пять станций и более трети тоннелей новосибирского метро. Это позволит во время движения поезда непрерывно пользоваться всеми онлайн-сервисами в высоком качестве. Ранее связь 4G МТС была на всех станциях новосибирской подземки, включая платформы, зоны касс и эскалаторы. Планируется, что связь МТС во всех тоннелях Новосибирского метрополитена появится в течение года.

— Теперь в пути от «Площади Гарина-Михайловского» до «Золотой Нивы» абоненты, благодаря 4G могут переписываться в мессенджерах, проверять социальные сети или электронную почту, непрерывно смотреть потоковое видео и заказывать пиццу или такси точно так же, как если бы они находились вне метро, — отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

— Скоростная связь «четвертого поколения» теперь ежедневно дает пассажирам «зелёной» ветки метро широкие возможности. В среднем в подземке новосибирцы проводят более 10 часов в месяц, которые можно использовать с максимальной пользой, — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Фото предоставлено пресс-службой компании МТС

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Рубрики : Телекоммуникации

Регионы: Новосибирск

Теги : цифровизация телеком МТС Интернет


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