В тоннелях новосибирского метро появился скоростной LTE-интернет

МТС запустил LTE-интернет на протяжении всей Дзержинской («зеленой») линии новосибирского метро, сообщает пресс-служба компании. Теперь скоростной мобильный интернет заработал не только на станциях Площадь Гарина-Михайловского, Сибирская, Маршала Покрышкина, Березовая роща и Золотая Нива, но и в тоннелях между ними.
Сегодня голосовой связью и мобильным LTE-интернетом обеспечены первые пять станций и более трети тоннелей новосибирского метро. Это позволит во время движения поезда непрерывно пользоваться всеми онлайн-сервисами в высоком качестве. Ранее связь 4G МТС была на всех станциях новосибирской подземки, включая платформы, зоны касс и эскалаторы. Планируется, что связь МТС во всех тоннелях Новосибирского метрополитена появится в течение года.
— Теперь в пути от «Площади Гарина-Михайловского» до «Золотой Нивы» абоненты, благодаря 4G могут переписываться в мессенджерах, проверять социальные сети или электронную почту, непрерывно смотреть потоковое видео и заказывать пиццу или такси точно так же, как если бы они находились вне метро, — отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.
— Скоростная связь «четвертого поколения» теперь ежедневно дает пассажирам «зелёной» ветки метро широкие возможности. В среднем в подземке новосибирцы проводят более 10 часов в месяц, которые можно использовать с максимальной пользой, — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.
Фото предоставлено пресс-службой компании МТС
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