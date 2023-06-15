Реконструкция парка Березовая роща может занять 5 лет

На реконструкцию парка «Березовая роща» может уйти около пяти лет. Планируется разделить процесс реконструкции на три этапа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

— Первый: сейчас в «Березовой роще» удаляют деревья, которые грозят падением. Второй: важны предпроектные исследования — сколько и в каком состоянии находятся деревья на территории парка, как используется парк и как его можно изменить. Исследования уже ведутся как в рамках инвентаризации, так и в процессе выявления аварийных деревьев. Третий: текущая работа дирекции городских парков, которая изыскивает возможности для создания полноценного проектного цикла для «Березовой рощи», — отметила Светлана Гижицкая, начальник отдела сопровождения проектов благоустройства и озеленения проектной дирекции департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что парк «Березовая роща» не вошел в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», в связи с этим он нуждается в альтернативных средства.

Напомним, в парке «Березовая роща» второй году идут работы по сносу старых стволов и обрезке зеленых насаждений. В 2023 году выдано разрешение на снос 260 аварийных (сухих, наклонных, с прикорневыми гнилями и дуплами) деревьев, 250 из них уже спилены. Среди них — тополь бальзамический, клен ясенелистный, черемуха Маака и береза бородавчатая. Еще 63 ствола подвернут обрезке.

— Параллельно проводятся работы по восстановлению зеленых насаждений. Так в 2021 году были высажены крупномерные березы в количестве 200 штук, а в 2022 году проведена посадка 546 саженцев зеленых насаждений (46 штук елей, 350 штук можжевельников, 150 штук пузыреплодников), — сообщили в ответ на запрос Infopro54 в мэрии Новосибирска.

В этом году в парке планируют высадить 140 крупномерных деревьев берез и елей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в этом году начнут заниматься пятью скверами.