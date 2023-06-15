Экс-депутата Александра Морозова исключат из партии Единая Россия

Партия «Единая Россия» исключит из своих рядов бывшего депутата законодательного собрания Новосибирской области Александра Морозова. Об это говорится в сообщении на сайте регионального отделения партии. Вопрос намерены рассмотреть «в ближайшее время».

Экс-депутата Заксобрания Александра Морозова признали виновным в мошенничестве Напомним, на этой неделе экс-депутата регионального парламента Александра Морозова признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначили наказание 4 года условно с испытательным сроком 4 года. Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело Александра Морозова связано с выделением госсубсидии ЗАО «Коченевская птицефабрика», руководителем совета директоров которой являлся Морозов.

Александр Морозов сдал мандат летом 2021 года. Он был одним из старожилов регионального парламента Новосибирской области, работал в Заксобрании со второго созыва. В 2020 году Морозов прошел в седьмой созыв от «Единой России» по одномандатному округу №8 (Каргатский, Убинский, Доволенский и часть Чулымского районов). За него проголосовали почти 11,5 тысячи избирателей. По данным налоговой декларации за 2020 год, Морозов задекларировал доход в 3,1 млн рублей. В его собственности (совместной с супругой) находились 16 земельных участков общей площадью 3,3 млн кв. м.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-депутата Заксобрания Александра Морозова признали виновным в мошенничестве.