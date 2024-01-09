В топ-100 фото страны вошли фотографии из Новосибирска

2ГИС составил список 100 лучших фотографий России за прошедший год. В топ вошли несколько фото из Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба 2ГИС.
Так вся Россия смогла увидеть: белого медведя Кая из новосибирского зоопарка (Автор: Марина Марина); Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств (Никита Мако); набережную с видом на мост (Оксана Е); и парк «Бердская коса» (Alex X).
Фотографии прогнали сначала через нейросеть. Она выбрала наиболее красивые из них, а уже потом команда 2ГИС с фотографом Славой Степановым отобрали 100 лучших.
Ранее редакция сообщала о местах для новогодней фотосессии в Новосибирске.
Фото: 2ГИС//Авторы: Марина Марина, Никита Мако, Оксана Е, Alex X.
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