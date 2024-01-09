В топ-100 фото страны вошли фотографии из Новосибирска

2ГИС составил список 100 лучших фотографий России за прошедший год. В топ вошли несколько фото из Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба 2ГИС.

Так вся Россия смогла увидеть: белого медведя Кая из новосибирского зоопарка (Автор: Марина Марина); Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств (Никита Мако); набережную с видом на мост (Оксана Е); и парк «Бердская коса» (Alex X).

Фотографии прогнали сначала через нейросеть. Она выбрала наиболее красивые из них, а уже потом команда 2ГИС с фотографом Славой Степановым отобрали 100 лучших.

Ранее редакция сообщала о местах для новогодней фотосессии в Новосибирске.