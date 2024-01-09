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Банк оштрафовали за то, что изводил звонками инвалида-заемщика в Новосибирске

  • 09/01/2024, 15:01
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Банк оштрафовали за то, что изводил звонками инвалида-заемщика в Новосибирске
За женщину с ограничениями по здоровью вступились судебные приставы.

В Новосибирске оштрафовали один из коммерческих банков за то, что его сотрудники пытались взыскать задолженность с заемщицы, являющейся инвалидом I группы. Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, финансовая организация проводила мероприятия по взысканию просроченной задолженности с жительницы Новосибирска путем телефонных звонков, сообщений и оповещений на электронную почту. При этом банк получил справку о получении женщиной инвалидности I группы. Представитель финорганизации отрицал «телефонные домогательства», пояснив, что до должницы ни разу не дозвонились. При этом ответчик так же отметил, что отказ от взаимодействия, направленный на адрес банка не соответствует форме, справка о присвоении группы инвалидности не заверена надлежащим образом.
В качестве доказательств регулярной «настойчивости» банка женщина предоставила судебным приставам детализацию телефонных переговоров и справку о присвоении I категории инвалидности.

— Согласно действующему законодательству по инициативе кредитора не допускается взаимодействие с должником по возврату просроченной задолженности, который является инвалидом первой группы, — сообщил заместитель руководителя регионального УФССП Федор Плесовских.

Банк признан виновным по административной статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и оштрафован на 200 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о новогоднем чек-листе, который составили судебные приставы для жителей Новосибирска

 

 

 

Фото: пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : штраф телефонные звонки судебные приставы инвалиды заемщики банк


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