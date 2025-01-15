В топ-5 научно развитых регионов России вошла Новосибирская область

Новосибирская область заняла пятое место в рейтинге регионов-лидеров по научно-технологическому развитию в России, который составило правительство РФ в декабре 2024 года.

В рейтинге, возглавляемом Москвой и Санкт-Петербургом, также представлены: Республика Татарстан, Томская, Нижегородская, Московская области, Башкортостан, Свердловская и Самарская области.

Рейтинг был составлен на основе анализа 43 показателей, отражающих вклад региональных органов власти в научно-технологическое развитие, уровень созданных условий для привлечения наукоемкого бизнеса.

— В Новосибирской области наукой охвачены практически все сферы жизни, успешно реализуются флагманские научные проекты — СКИФ и кампус НГУ, развивается широкая линейка мер поддержки учёных и технологических предпринимателей, — прокомментировала заместитель губернатора Ирина Мануйлова.

В рамках программы научно-технического развития Новосибирской области школы оснащаются современным оборудованием, создаются научные кластеры и технопарки, а также обновляется инфраструктура высших учебных заведений.

Как отмечали в правительстве региона, за два последних года в области было поддержано 129 проектов на сумму около 600 млн руб. По отраслям, в основном это промышленность, медицина и сельское хозяйство. Поступления налогов в консолидированный бюджет от 40 компаний-получателей 2023 года, реализующих научно-инновационные проекты, составили 533 млн руб. и приросли за два года на 40%.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск поднялся в рейтинге материального благополучия населения. Аналитики сравнивали доходы и расходы жителей регионов России.