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Границы территорий опережающего развития «Линево» и «Горный» внесены в ЕГРН

  • 15/01/2025, 10:30
Автор: Оксана Мочалова
Границы территорий опережающего развития «Линево» и «Горный» внесены в ЕГРН
Они созданы в 2018 и 2019 годах

Сведения о границах территорий опережающего развития «Линево» (Искитимский район) и «Горный» (Тогучинский район) внесены в Единый государственный реестр недвижимости, сообщили в региональном управлении Росреестра по Новосибирской области.

Напомним, в Новосибирской области созданы две территории опережающего развития — в поселках Линево и Горный.

ТОР «Линево» создана в соответствии с постановлением правительства РФ от 16 марта 2018 года № 268. Общая площадь ТОСЭР — 86,7 га. По данным реестра инвестиционных проектов Новосибирской области, на территории Линево реализуется шесть проектов. Среди них создание завода по производству изделий и профилей, выполненных с помощью холодной штамповки и гибки (ООО ПК «ПрофильСталь»), развитие производства минитракторов и спецтехники в рабочем поселке Линёво Новосибирской области (ООО «НОВАЗ»), организация производства косметических средств, а также инструментов, оборудования и изделий, применяемых в медицинских целях (ООО «Галлант»), создание машиностроительного завода пищевого оборудования (ООО «Сибтехфарм»), а также реализация проекта по созданию транспортно-логистического комплекса ГК ЭЛСИ (АО «ЭЛСИ Логистика») и строительство цеха по производству кормов для аквакультуры (ООО «Сиббиоресурс»).

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Горный» создана постановлением правительства Российской Федерации от 12.04.2019 № 429. Здесь реализуются инвестиционные проекты по строительству завода по производству теплоизоляционных изделий из базальтового волокна (ООО «Горный базальт»), создание тепличного комплекса для производства сельскохозяйственной продукции растениеводства (ООО АФ «Новый путь»), строительство завода по изготовлению промышленного и нестандартного оборудования (ООО «Фабер Групп»), производство волокна, костры, отбеленного котонина из технической конопли (ООО «АГРОУ Горный») и проект по производству ягодных морсов (ООО «Натуральные продукты»).

Стоит отметить, что на территориях опережающего развития устанавливается особый правовой режим для осуществления предпринимательской деятельности и повышения инвестиционной привлекательности. Это способствует диверсификации экономики населенных пунктов, снижению зависимости от градообразующих предприятий, повышению инвестиционной привлекательности и созданию новых рабочих мест.

Ранее редакция сообщала, что в Минэкономразвития РФ одобрено создание особой экономической зоны в Новосибирской области. Ведомство ожидает, что на площадке будут ускоренно развиваться импортозамещающие проекты.

Фото редакции Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

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Рубрики : Экономика Инвестиции

Регионы: Новосибирская область

Теги : территория опережающего развития Росреестр


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