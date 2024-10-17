Новосибирск поднялся в рейтинге материального благополучия населения

Новосибирская область набрала 54,4 балла (в 2022 году — 41,4) в рейтинге по материальному благополучию населения «РИА рейтинг» и оказалась на 23 месте в списке субъектов РФ. Среди регионов Сибири область лидирует.

Следующую строку рейтинга после Новосибирской области занял Красноярский край. Если брать другие регионы Сибири, то Иркутская область оказалась на 39-й позиции, Кемеровская — на 40-й, Томская — на 49-й, Омская — на 52-й. Хакасия — 68-я, Алтайский край — 72-й, Республика Алтай — 80-я и Тува — 84-я.

При этом, безусловными лидерами рейтинга стали северные регионы: Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область.

В целом же, аналитики отмечают позитивную динамику. Итоговый рейтинговый балл за прошедший год вырос у 85 субъектов Российской Федерации, а среднее значение рейтингового балла — на 8,4 пункта.

Составляя рейтинг, специалисты учитывали медианные доходы населения по отношению к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, а также среднемесячный объем депозитов и других вложений в банках на одного жителя. Помимо этого, аналитики подсчитали количество жителей с доходами ниже границы бедности и доходами более 60 тыс. руб. в месяц., а также число семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку.

Напомним, по данным HeadHunter Сибирь, средняя зарплата в Новосибирской области сегодня составляет 71 тыс. руб. Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев также отмечал, что за четыре года доступность рыночной ипотеки в регионе уменьшилась в 2,76 раза. Сегодня ипотеку по рыночной ставке могут позволить себе только 11,7% семей.

— Рыночная ипотека в регионе осталась доступной для людей, которые могут выплачивать 106 тысяч рублей в месяц., — говорил Николаев.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы в среднем платят за коммуналку 11 процентов ежемесячного дохода семьи.