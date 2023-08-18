В трех шагах от дома: поезд сбил 10-летнего мальчика под Новосибирском

Трагедией закончилась прогулка юного школьника около железной дороги. Поздно вечером 17 августа ребенок попал под пассажирский поезд.

— Случилось все в 150 метрах от дома, где жил мальчик. Вряд ли он играл на путях, а скорее всего переходил их, — сообщает издание «Царьград Новосибирск».

Проверку по факту произошедшего проводит Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Также к выяснению причин подключилась уполномоченная по правам детей Надежда Болтенко.